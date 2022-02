In der Piz­ze­ria „Da Car­me­lo“ in der Peunt­stra­ße nimmt ein bekann­tes Gesicht, eine Per­son die den Bad Stebe­nern und den Gästen der Regi­on ans Herz gewach­sen ist, Abschied. Nach bei­na­he 40 Jah­ren als Gast­wirt im Staats­bad hat Anto­nio Cuo­mo, der „Piz­za-Toni“, sein Restau­rant zum Jah­res­wech­sel an Ani­ello Cel­la über­ge­ben. Seit 1966 lebt die aus der Nähe von Nea­pel stam­men­de Fami­lie in Hof, wo Cuo­mo auch die Schu­le besucht hat. Bad Ste­ben kennt der „Piz­za-Toni“ seit einem Prak­ti­kum im Kur­ho­tel, wel­ches er wäh­rend sei­ner Zeit in der Hotel­fach­schu­le dort absol­viert hat und auch sei­ne Frau Caro­la hat er hier ken­nen­ge­lernt. Mit 66 Jah­ren beginnt er nun einen neu­en Lebens­ab­schnitt und Ani­ello Cel­la steigt in einen Gastro­no­mie­be­trieb ein, wel­cher weit über die Gren­zen Bad Stebens hin­aus bekannt und beliebt ist.

Zu der klei­nen Über­ga­be­fei­er waren auch die Lebens­ge­fähr­tin von Cel­la, Justi­ne mit Sohn Matteo, Ver­mie­ter Traudl und Alex­an­der Volk­mar, Anto­nia Kovacs, Uwe Döbe­r­ei­ner von der Kulm­ba­cher Braue­rei, All­round­kraft Bru­no Lau­ris sowie Bür­ger­mei­ster Bert Horn mit Stell­ver­tre­ter Maxi­mi­li­an Stöckl anwe­send, wel­che alle­samt die besten Wün­sche an Fami­lie Cuo­mo für den neu­en Lebens­ab­schnitt über­mit­tel­ten und Ani­ello Cel­la alles Gute und für die neue Auf­ga­be sowie erfolg­rei­che Geschäf­te wünschten.

Wie Bür­ger­mei­ster Bert Horn beton­te ist die Piz­ze­ria „Da Car­me­lo“ in vier Jahr­zehn­ten zu einem Aus­hän­ge­schild für Bad Ste­ben gewor­den. „Die Bad Stebe­ner haben ihren Hofer Ita­lie­ner ins Herz geschlos­sen und wenn jemand das Lokal besu­chen woll­te hieß es immer: Wir gehen zum Toni“, so der Bür­ger­mei­ster. Cuo­mo, der sei­nen Lebens­mit­tel­punkt künf­tig am Chiem­see haben wird um näher bei der Fami­lie sei­ner Toch­ter zu sein, war ob der vie­le guten Wor­te der Anwe­sen­den sehr gerührt und erin­ner­te an manch net­te Bege­ben­heit in die­sen Jah­ren. Gemein­sam mit Ehe­frau Caro­la dank­ten bei­de ihren treu­en Gästen aus Bad Ste­ben und der Regi­on, die ihnen auch wäh­rend der letz­ten bei­den Coro­na-Jah­re in beein­drucken­der Wei­se die Treue gehal­ten haben.