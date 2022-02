Die Thea­ter­büh­ne Fif­ty-Fif­ty Erlan­gen freut sich, die näch­sten geplan­ten Ver­an­stal­tun­gen vorzustellen:

Phil­ipp Weber „KI: Künst­li­che Idioten“

Do, 17.02.2022, 20:00 Uhr

Gestern ist das Heu­te von mor­gen, rich­tig. Aber wie schnell ist heu­te das Mor­gen von gestern? Digi­ta­li­sie­rung, Gen­tech­nik, Künst­li­che Intel­li­genz: Der Mensch rast in die Zukunft. Doch statt nach vor­ne zu blicken, star­ren alle auf ihr Smart­pho­ne. Der Homo digi­ta­lis stol­pert so gebückt ins näch­ste Mill­en­ni­um, dass er den auf­rech­ten Gang bald wie­der ver­lernt hat. Gru­se­lig! Jah­re­lang hat die Sta­si dem Onkel Heinz die Woh­nung ver­wanzt und heu­te kauft er sich Ale­xa. Wird der Mensch durch Maschi­nen ersetzt oder befreit? Kommt das „Ende der Arbeit“? Super, dann haben wir end­lich Zeit für was Sinn­vol­les! Aber wann hät­te der Mensch jemals was Sinn­vol­les gemacht, nur weil er dafür Zeit hat? Oder sind wir schon längst Robo­ter, die nur davon träu­men, Men­schen zu sein? Para­no­id Huma­no­id! Und was ist aus den Ver­spre­chun­gen der Zukunft gewor­den? Wo ist die sau­be­re Fusi­ons­en­er­gie, die Zeit­ma­schi­ne, das Bier zum Down­loa­den? Wir flie­gen bald zum Mars, ist ja super! Nur, was wol­len wir da? Es ist ein öder, lee­rer und tod­lang­wei­li­ger Ort. Um auf so einem Pla­ne­ten zu lan­den, muss die Mensch­heit bald kei­nen Schritt mehr machen. Man möch­te als ana­lo­ger Affe wirk­lich ent­setzt von sei­nem Baum run­ter­brül­len: „Oh Gott, Mensch! Wo willst du denn eigent­lich hin?“ Aber es gibt Hoff­nung! Denn in der Zukunft war­tet jemand auf Sie: Phil­ipp Weber. Mit sei­nem Pro­gramm „KI: Künst­li­che Idio­ten!“ ist er unter die Pro­phe­ten gegan­gen. Er gilt jetzt schon als die kaba­ret­ti­sti­sche Neu­auf­la­ge des Ora­kels von Del­phi – nur noch lusti­ger. Wo Hell­se­her nur schwarz­se­hen, bringt Phil­ipp Weber Sie zum furcht­lo­sen Lachen. Denn das wich­tig­ste Rüst­zeug für alles Kom­men­de war, ist und wird immer sein: der Humor!

Ing­mar Sta­del­mann „Ver­schiss­mus“

Sa, 19.02.2022, 20:00 Uhr

„Der Mei­ster des bösen Wor­tes“ (Neue West­fä­li­sche Zei­tung) ist zurück! Mit sei­ner neu­en hem­mungs­lo­sen Stand-up-Come­dy­show „Ver­schiss­mus“ macht der in Sach­sen-Anhalt gebo­re­ne Ing­mar Sta­del­mann kon­se­quent da wei­ter, wo sein letz­tes Pro­gramm „Fres­se­frei­heit“ auf­ge­hört hat: Er ver­bin­det sei­ne explo­si­ons­ar­ti­gen, oft poli­tisch nicht kor­rek­ten Poin­ten mit Momen­ten des Inne­hal­tens. Getreu sei­nem Mot­to „Lachen First, Gedan­ken Second!“ kommt man erst aus dem Lachen nicht her­aus und dann aus dem Den­ken. Beglei­ten Sie Ing­mar Sta­del­mann auf sei­nem humo­ri­sti­schen Husa­ren­ritt und bekämp­fen Sie mit ihm den Ver­schiss­mus – und zwar am besten mit Applaus und befrei­tem Lachen: „Ich jage Poin­ten ohne Gna­de und schicke die Leu­te am Ende mit zwei bis drei schlau­en Gedan­ken nach Hau­se! Die Show ist 100% Sta­del­mann ohne Schnickschnack.“

Ingo Appelt „Der Staats-Trainer“

Fr, 25.02.2022, 20:00 Uhr

Wenn er kommt, haben die Nörg­ler Sen­de­pau­se! Ingo Appelt hat ein Geheim­re­zept gegen die deut­sche Depres­si­on gefun­den: Es gibt so lan­ge auf die Zwölf, bis die Son­ne wie­der scheint. Schmer­zen wer­den weg­ge­lacht. Schon ein ein­zi­ger Besuch sei­nes neu­en Pro­gramms „Der Staats-Trai­ner“ ersetzt meh­re­re Jah­re The­ra­pie – und zwar für Män­ner wie für Frau­en! Denn Ingo Appelt gibt der all­ge­mei­nen Mie­se­pe­trig­keit den Rest – zur Not mit einem geziel­ten Tritt in den Arsch. Es kann so

ein­fach sein. Unser Ingo ist nicht mehr nur der Ingo für Män­ner- und Frau­en­the­men, nein: Er ist der Ingo für Deutsch­land! Ein Volks-Ingo. Ein Ingo für alle – alle Über­for­der­ten und Unter­be­zahl­ten, alle Ange­streng­ten und Aus­ge­beu­te­ten. Für alle, die ohne Video­tu­to­ri­al nicht mal mehr eine Dose vor­ge­koch­te Nudeln auf­krie­gen, kei­ne gera­de Tape­ten­bahn an die Wand geklebt bekom­men und deren Hun­de zuhau­se längst das Kom­man­do über­nom­men haben. Als Bun­desarsch­tre­ter will Ingo Appelt mit sei­nem neu­en Pro­gramm auf­rich­ten und trö­sten – wenn es sein muss eben mit Wahr­heit und Zweck­op­ti­mis­mus. Ganz getreu sei­nem Mot­to: Alles schei­ße – Lau­ne super! Natür­lich bekom­men auch die ach so schwa­chen Män­ner aufs Dach, die über Wet­ter und Wirt­schafts­la­ge, über Kin­der und Kli­ma, über Fuß­ball und Vater­sein kla­gen – aber auch die Damen, die sich über schwa­che Män­ner genau­so beschwe­ren wie über rück­sichts­lo­se Machos. Der Appelt wen­det sich wie­der an das Volk. Sein Cre­do: „Nun stellt euch bit­te mal nicht so an! – Außer natür­lich für Tickets zu mei­nem neu­en Pro­gramm.“ Sie wer­den nicht ver­hät­schelt, ver­tät­schelt und auf­ge­pep­pe­lt, son­dern gna­den­los fit­ge­spritzt für alles, was noch auf Sie zukommt. Irgend­was ist ja immer. Erle­ben Sie also elfen­haf­te Leich­tig­keit und sei­en Sie dabei, wenn ein Come­dy-Tsu­na­mi durch die Säle rollt, bis kei­ne Hose mehr trocken ist. Wer­den Sie Fan – für Ingo und ewig. Und sei­en Sie sicher: Da krie­gen Sie ordent­lich den Arsch voll gute Laune!

Kar­ten für die drei Ver­an­stal­tun­gen gibt es noch im Vor­ver­kauf unter: 09131–24855 sowie unter www​.thea​terfif​tyfif​ty​.de

Im Fif­ty-Fif­ty gilt 2G+ und Mas­ken­pflicht. Bit­te beach­ten Sie das aus­führ­li­che Hygienekonzept:

https://​www​.thea​terfif​tyfif​ty​.de/​f​i​f​t​y​-​f​i​f​t​y​/​h​y​g​i​e​n​e​k​o​n​z​ept

Der Ticket­shop ist ab sofort wie­der von Mo-Fr. zwi­schen 09:00 und 13:00 Uhr geöffnet.