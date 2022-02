Die Stadt­füh­rungs­sai­son in Erlan­gen star­tet im März und wie­der hat der Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­ein (ETM) eine abwechs­lungs­rei­che Aus­wahl an The­men­füh­run­gen im Ange­bot. Kurz vor dem Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag star­tet als erste Tour die Füh­rung „Frauengeschichte(n) in Erlan­gen“ am 6. März 2022.

Die gro­ße The­men­viel­falt der Stadt­füh­run­gen des ETM traf auch 2021, trotz der Coro­na Pan­de­mie, auf ein reges Inter­es­se. Für die­ses Jahr haben sich die Erlan­ger Stadtführer*innen gemein­sam mit dem ETM wie­der ein brei­tes Ange­bot über­legt. Auch 2022 gibt es beson­de­re The­men­füh­run­gen, wie eine ent­spre­chen­de Füh­rung über die die Geschich­te von Sie­mens in Erlan­gen oder zum The­ma Histo­ri­sche Ver­kehrs­we­ge. Neu ist die Füh­rung „Wie’s damals war…“, bei der – wie der Name schon sagt – Geschich­ten aus dem histo­ri­schen Erlan­gen erzählt wer­den. Ins­ge­samt bie­tet sich 38 Mal die Gele­gen­heit, Erlan­gens Stadt­ge­schich­te von unter­schied­li­chen Blick­win­keln zu entdecken.

Gestar­tet wird mit der Füh­rung über Frauengeschichte(n) in Erlan­gen. Die Geschich­te von Frau­en ist viel­fäl­tig und facet­ten­reich – auch in Erlan­gen. Der The­men-Rund­gang mit der Stadt­füh­re­rin gibt Ein­blick in das Wir­ken und Schaf­fen von Huge­not­tin­nen, Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Haus­frau­en aus Erlan­gen. Zwar stan­den häu­fig die Män­ner im Vor­der­grund der Chro­ni­ken der Geschich­te, den­noch präg­ten auch die Frau­en ent­schei­dend die Geschich­te mit. Die Frau­en wirk­ten oft im Stil­len und erkämpf­ten sich Schritt für Schritt mehr Rechte.

Die Tou­ren star­ten im März mit fol­gen­den Themen:

Sonn­tag, 06.03.2022, 15:00 – 16:30 Uhr Frauengeschichte(n) in Erlangen

– Treff­punkt: Am Ein­gang der Huge­not­ten­kir­che, Hugenottenplatz.

Sonn­tag, 13.03.2022, 15:00 – 16:30 Uhr Chri­sti­an Erlang – Die Huge­not­ten­stadt Erlangen

– Treff­punkt: Am Ein­gang der Huge­not­ten­kir­che, Hugenottenplatz.

Sams­tag, 19.03.2022, 15:00 – 16:30 Uhr Chri­sti­an Erlang – Die Huge­not­ten­stadt Erlangen

– Treff­punkt: Am Ein­gang der Huge­not­ten­kir­che, Hugenottenplatz.

Sams­tag, 26.03.2022, 15:00 – 17:00 Uhr Das Him­mel­reich zu Erlan­gen – Eine span­nen­de Spurensuche

– Treff­punkt: Mar­tin-Luther-Platz vor dem Stadtmuseum



Kei­ne Anmel­dung erforderlich!

Die 90-minü­ti­gen Füh­run­gen kosten 8,00 EUR für Erwach­se­ne, die 120-minü­ti­ge Füh­rung 10,00 EUR. Kin­der bis 12 Jah­re zah­len jeweils 3,00 EUR. Tickets erhal­ten Sie direkt bei unse­rer Stadt­füh­re­rin. Kom­men Sie ein­fach zum Treff­punkt der Füh­run­gen. Bit­te infor­mie­ren Sie sich vor Antritt der Tour ob und zu wel­chen Bedin­gun­gen die Füh­run­gen statt­fin­den. Es gel­ten die aktu­el­len Coro­na-Maß­nah­men für Füh­run­gen. Infor­ma­tio­nen hier­zu fin­den Sie unter: www​.erlan​gen​.info/​s​t​a​d​t​f​u​e​h​r​u​n​gen