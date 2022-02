Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ohne gül­ti­ges Visum nach Deutsch­land eingereist

COBURG. Einen mit drei Per­so­nen besetz­ten BMW kon­trol­lier­ten Cobur­ger Poli­zi­sten in der Nacht zum Frei­tag im Cobur­ger Stadt­ge­biet. Einer der Fahr­zeug­insas­sen war ohne ein erfor­der­li­ches Visum ins deut­sche Bun­des­ge­biet eingereist.

Bei der Kon­trol­le des BMW mit pol­ni­scher Zulas­sung um 22 Uhr in der Cal­len­ber­ger Stra­ße wies sich ein 35-jäh­ri­ger aser­bai­dscha­ni­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger mit sei­nem Pass aus. In die­sem befand sich ein bereits abge­lau­fe­nes EU-Visum. Im Zuge der Ermitt­lun­gen stell­te sich her­aus, dass sich der 35-Jäh­ri­ge unbe­fugt im deut­schen Bun­des­ge­biet auf­hielt, nach­dem er bereits im Vor­feld uner­laubt in die­ses ein­ge­reist war. Nach Rück­spra­che mit der Cobur­ger Staats­an­walt­schaft wur­de eine Sicher­heits­lei­stung zur Siche­rung des Straf­ver­fah­rens im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Eurobe­reich erho­ben. Zudem erhielt der Mann eine sofor­ti­ge Ausreiseaufforderung.

Gegen den 35-Jäh­ri­gen wird wegen Ver­stö­ßen nach dem Auf­ent­halts­ge­setz, wegen uner­laub­ter Ein­rei­se und uner­laub­ten Auf­ent­halts ermittelt.

Sturm bläst Anhän­ger gegen gepark­tes Auto

COBURG. Einen Sach­scha­den von min­de­stens 1000 Euro ver­ur­sach­te ein in einer Park­bucht abge­stell­ter Anhän­ger in der Nacht zum Frei­tag im Cobur­ger Stadtgebiet.

Eine 65-Jäh­ri­ge park­te ihr Auto am Don­ners­tag hin­ter einem in der Park­bucht abge­stell­ten Auto-Anhän­ger in der Niko­laus-Zech-Stra­ße. Durch eine Wind­böe wur­de der Anhän­ger, der mit Unter­leg­tei­len gegen Weg­rol­len gesi­chert war, ver­scho­ben. Die­ser beweg­te sich nach hin­ten und tou­chier­te das Fahr­zeug der 65-Jäh­ri­gen an der Fahrzeugfront.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und tausch­ten die Per­so­na­li­en der Unfall­be­tei­lig­ten aus.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mul­ti­me­dia-Gerät wird nicht geliefert

Markt­ro­dach: Ein jun­ger Mann aus dem Gemein­de­be­reich erstat­te­te bei der Poli­zei Kro­nach Straf­an­zei­ge wegen Waren­be­trugs. Der Geschä­dig­te hat­te über eBay-Klein­an­zei­gen einen digi­ta­len Mul­ti­me­di­a­re­cei­ver der Fa. Apple für 100,- Euro erwor­ben und den Kauf­preis per Pay­Pal-Friends bezahlt. Anstatt der Ware bekam der Geschä­dig­te einen Warn­hin­weis geschickt, dass der Ver­kauf über einen „gehack­ten“ Account erfolg­te und der Anzei­ge­er­stat­ter somit kei­ne Ware bekom­men wird.