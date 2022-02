Auch in die­sem Jahr sucht der Neun­kirch­ner Car­ne­vals Ver­ein (NCV) wie­der Nach­wuchs für die Kin­der­gar­de. Hast Du Spaß am Tan­zen und Lust, mit uns gemein­sam zu trai­nie­ren? Wenn Du gera­de in der 1. Klas­se bist oder auch älter, dann mel­de Dich und wir laden Dich zu einem Pro­be­trai­ning ein.

Bit­te schicke eine E‑Mail bis zum 13.03.2022 mit Dei­ner Anschrift, Dei­nem Geburts­da­tum, Dei­ner Tele­fon­num­mer und E‑Mail-Adres­se an pia‑g@gmx.de.

Auch unse­re Tanz­ma­rie­chen suchen Ver­stär­kung! Du tanzt und turnst ger­ne und möch­test end­lich mal allein auf der Büh­ne stehen?

Bit­te schicke eine E‑Mail bis zum 13.03.2022 mit Dei­ner Anschrift, Dei­nem Geburts­da­tum, Dei­ner Tele­fon­num­mer und E‑Mail-Adres­se an lisa.​forster-​89@​web.​de.