Mit Lisa Schlund aus Eggols­heim kann der Musik­ver­ein Forch­heim-Bucken­ho­fen ab sofort sein Port­fo­lio an qua­li­fi­zier­ten Aus­bil­dungs­kräf­ten an ganz wich­ti­ger Stel­le erwei­tern! Nach inten­si­ver Vor­be­rei­tung an der Musik­aka­de­mie im unter­frän­ki­schen Ham­mel­burg hat die enga­gier­te Kla­ri­net­ti­stin die Qua­li­fi­ka­ti­on zur „Lei­te­rin von Blä­ser­klas­sen“ mit „aus­ge­zeich­ne­tem Erfolg“ absolviert.

Schon seit Beginn der 2000er Jah­re setzt der Musik­ver­ein Forch­heim-Bucken­ho­fen bei sei­ner Nach­wuchs­su­che auf das damals brand­neue System des gemein­sa­men Musi­zie­rens im voll besetz­ten Blä­ser­klas­sen-Orche­ster vom ersten Ton an! Was dazu führ­te, dass ein Groß­teil der heu­ti­gen Musiker*innen in der Blä­ser­phil­har­mo­nie Forch­heim und in der Bucken­ho­fe­ner Blas­mu­sik Jah­re zuvor die jewei­li­ge Blä­ser­klas­sen absol­viert hatten.

Unter Anlei­tung nam­haf­ter Musik­päd­ago­gen wie Mathi­as Wehr (MVFB-Chef­di­ri­gent und Kul­tur­preis­trä­ger der Stadt Forch­heim) und Nor­bert Hen­ne­ber­ger (Lei­ter der Musik­schu­le Stein) lern­te Lisa Schlund zusam­men mit Teil­neh­mern aus ganz Nord­bay­ern neben den Grund­la­gen des Diri­gie­rens und der alters­ge­rech­ten Pro­ben­päd­ago­gik auch viel über Pla­nung und Orga­ni­sa­ti­on, aber auch über die Finan­zie­rung einer Bläserklasse.

Als „High­light“ bezeich­ne­te die Kla­ri­net­ti­stin und Kon­zert­mei­ste­rin der Blä­ser­phil­har­mo­nie Forch­heim, dass alle Teil­neh­mer vier für sie frem­de Instru­men­te erler­nen muss­ten, auf wel­chen sie eine Melo­die im „5‑Ton-Raum“ am Ende des Semi­nars gemein­sam spie­len konn­ten. Ein idea­ler Weg, sich in ihre zukünf­ti­gen Blä­ser­klas­sen-Schü­ler hin­ein zu versetzen.

Neue Blä­ser­klas­se 2022–2024

So freut sich Lisa schon heu­te dar­auf, ihr Wis­sen beim Eltern­abend am Mon­tag, den 21. März 2022 um 17.30 Uhr im Musik­heim, Zur Stau­stu­fe 8, sowie beim Instru­men­ten-Fin­dungs­tag am Sams­tag, den 21. Mai von 09.45 bis 15.30 Uhr, eben­falls im Musik­heim, ein­zu­set­zen zu können!

Das Ange­bot der neu­en Blä­ser­klas­se 2022–2024 rich­tet sich an alle Kin­der ab acht Jah­ren, die ein Blas­in­stru­ment erler­nen möchten!

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen gibt es im Netz unter www​.mv​-fb​.de