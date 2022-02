Am 4. Novem­ber 2021 nahm das Ernäh­rungs­team des Kli­ni­kums Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz erneut am ‚nut­ri­ti­on­Day‘, einem welt­wei­ten Akti­ons­tag zu Erfas­sung ernäh­rungs­me­di­zi­ni­scher Pro­ble­me in Kli­ni­ken und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, teil und erhielt dafür nun von der ESPEN (Euro­pean Socie­ty of Par­en­te­ral and Ente­ral Nut­ri­ti­on) ein Zertifikat.

Der ‚nut­ri­ti­on­Day‘ wur­de 2006 ins Leben geru­fen. Mitt­ler­wei­le betei­li­gen sich Kran­ken­häu­ser und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen aus 51 Län­dern welt­weit an der Daten­er­he­bung mit dem Ziel, Man­gel­er­näh­rung bei Pati­en­ten rasch zu erken­nen und zu behan­deln. Das Kli­ni­kum in Forch­heim, das die Behand­lung von Man­gel­er­näh­rung seit Jah­ren als eta­blier­ten Schwer­punkt in Dia­gno­stik und The­ra­pie berück­sich­tigt, unter­zieht sich seit 2017 die­ser Evaluierung.

Fra­ge­bo­gen und Follow-up

Anhand eines Fra­ge­bo­gens wer­den an die­sem Tag Pati­en­ten hin­sicht­lich ihrer Ernäh­rung befragt. Ein wei­te­rer Fak­tor ist die Berück­sich­ti­gung der Man­gel­er­näh­rung in der The­ra­pie durch die Gesund­heits­ein­rich­tun­gen. Ein Fol­low-up nach vier Wochen über­prüft, ob sich der Gesund­heits­zu­stand des Pati­en­ten ver­bes­sert hat.

Ein Drit­tel der Pati­en­ten ist mangelernährt

„Man­gel­er­näh­rung bei Pati­en­ten ist kei­ne Sel­ten­heit, mehr als ein Drit­tel aller sta­tio­nä­ren Pati­en­ten ist als man­gel­er­nährt ein­zu­stu­fen“, sagt die Lei­te­rin des Dia­be­tes- und Ernäh­rungs­teams am Kli­ni­kums­stand­ort Forch­heim, Ober­ärz­tin Dr. Eli­sa­beth Dewald. Wei­ter führt sie aus: „Eine Man­gel­er­näh­rung hat erheb­li­chen nega­ti­ven Ein­fluss auf die Ver­weil­dau­er der Pati­en­ten in der Kli­nik, auf die Sterb­lich­keits­ra­te oder die Wund­hei­lung. Daher ist die Ver­mei­dung, früh­zei­ti­ge Erken­nung und Behand­lung der Man­gel­er­näh­rung ein wesent­li­cher Schwer­punkt in der Arbeit des Ernäh­rungs­teams an unse­rer Kli­nik.“ Ein Scree­ning-Ver­fah­ren bei sta­tio­nä­rer Auf­nah­me iden­ti­fi­ziert die poten­zi­el­le Gefahr. In der sich anschlie­ßen­den Ernäh­rungs­the­ra­pie für Risi­ko­pa­ti­en­ten arbei­ten Pfle­ge­kräf­te, Ärz­te, Kli­nik­kü­che und das Ernäh­rungs­team eng zusam­men, erstel­len Ernäh­rungs­plä­ne, spe­zi­el­le Kost­for­men wer­den ange­bo­ten, hoch­ka­lo­ri­sche Trink­nah­rung wird ein­ge­setzt, par­en­te­rale und ente­rale Ernäh­rung sind ein wei­te­rer Behand­lungs­schwer­punkt des Ernährungsteams.

Ursa­chen

Die Ursa­chen für eine Man­gel­er­näh­rung sind kom­plex: schwer­wie­gen­de, meist chro­ni­sche Erkran­kun­gen wie z.B. Tumor­lei­den, Schlag­an­fäl­le mit Schluck­stö­run­gen, Demen­z­er­kran­kun­gen, füh­ren dazu, dass die Betrof­fe­nen men­gen­mä­ßig nicht mehr genü­gend Nah­rung zu sich neh­men, Gewicht ver­lie­ren und Mus­kel­mas­se abbau­en, was wie­der­um zu einer zuneh­men­den Schwä­che des Kör­pers und des Immun­sy­stems führt. Erschwe­rend kom­men dann noch Fak­to­ren wie Appe­tit­ver­lust, schlech­ter Zahn­sta­tus v.a. bei älte­ren Pati­en­ten, sozia­le Iso­la­ti­on oder eine nöti­ge, kom­ple­xe Medi­ka­men­ten­ein­nah­me u.a. hinzu.

Auch Men­schen mit Über­ge­wicht kön­nen man­gel­er­nährt sein

Die Inter­ni­stin und Dia­be­to­lo­gin Dr. Eli­sa­beth Dewald räumt mit einem gän­gi­gen Vor­ur­teil auf: „Men­schen mit Über­ge­wicht bzw. Fett­lei­big­keit kön­nen durch­aus man­gel­er­nährt sein, auch wenn der äuße­re Anschein dies nicht ver­mu­ten lässt.“

Ernäh­rungs­be­ra­te­rin Sabi­ne Lam­precht kon­kre­ti­siert: „Man­gel­er­näh­rung lässt sich einer­seits durch den augen­schein­li­chen kör­per­li­chen Zustand der Pati­en­tin erken­nen, zum ande­ren haben wir hier im Forch­hei­mer Kli­ni­kum viel­fäl­ti­ge dia­gno­sti­sche und appa­ra­ti­ve Mög­lich­kei­ten, mit denen wir eine Man­gel­er­näh­rung fest­stel­len kön­nen“. Bei den Labor­wer­ten sei oft ein Vitamin‑D Man­gel zu ver­zeich­nen und ein Man­gel an Fol­säu­re, Eiweiß und Zink – Fol­ge einer unaus­ge­wo­ge­nen Ernäh­rung, die zu koh­le­hy­drat­la­stig ist, mit vie­len Soft­ge­trän­ken, wie zucker­hal­ti­ge Limo­na­de, so Sabi­ne Lamprecht.