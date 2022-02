Am Sams­tag, den 26. März um 20 Uhr prä­sen­tiert die Kul­tur­i­ni­ta­ti­ve „Die Wüste lebt e.V.“ in Koope­ra­ti­on mit dem Fran­ken­wald­thea­ter zum Auf­takt des Kul­tur­jahrs 2022 in der Alten Schu­le, Staf­fel 2 in Stadt­stein­ach den Sän­ger und Song­wri­ter Mor­gan Fin­lay aus Van­cou­ver mit neu­em Album. Sei­ne Songs zeich­nen sich durch eine feder­leich­te Leucht­kraft aus und ver­set­zen die Zuhö­rer unwei­ger­lich in eine opti­mi­sti­sche Stimmung.

Sti­li­stisch bewegt sich der Musi­ker durch ein gro­ßes Spek­trum von Indie-Rock über Pop, Folk und aku­sti­schem Sin­ger-Song­wri­ter Stil mit Ein­flüs­sen von Grunge. Musi­ka­li­sche Ver­bin­dun­gen zu Jeff Buck­ley, Dami­en Rice, Bruce Cockburn oder Bryan Adams sind nahe­lie­gend, wobei sich Mor­gan Fin­lay durch einen ganz eige­nen Stil und den unver­kenn­ba­ren Ein­fluss sei­ner iri­schen Wur­zeln aus­zeich­net. In den ver­gan­ge­nen 18 Jah­ren stand der Künst­ler mit sei­nen Songs auf über 900 Büh­nen in 13 ver­schie­de­nen Län­dern. Der mehr­fach aus­ge­zeich­ne­te Fin­lay ver­öf­fent­lich­te seit 2002 zwei EPs und sechs Solo-Alben. Sein aktu­el­les Album „Shots of Light“ erschien 2021.

Nach Sta­tio­nen in Van­cou­ver, Mon­tré­al, Toron­to, Ber­lin, Bern und Sevil­la lebt der Wel­ten­bumm­ler aktu­ell in Ham­burg. Auf sei­nen zahl­rei­chen Euro­pa-Tour­ne­en konn­te er auch eine gro­ße Fan­ge­mein­de in Deutsch­land eta­blie­ren. Mehr Infos unter www​.mor​gan​fin​lay​.com

Ein­hal­tung der 2G+-Regelung und FFP2-Mas­ken­pflicht am Platz. Die Platz­an­zahl ist begrenzt! Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf bei der Bäcke­rei Will (Markt­platz Stadt­stein­ach) oder unter diewuestelebt@t‑online.de