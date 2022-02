FORCH­HEIM. Bis­lang unbe­kann­te Täter bra­chen ver­gan­ge­ne Nacht in einen Forch­hei­mer Kin­der­gar­ten ein und hin­ter­lie­ßen einen erheb­li­chen Sach­scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Als Mit­ar­bei­ter am Frei­tag­mor­gen den Kin­der­gar­ten auf­sperr­ten, erleb­ten sie eine böse Über­ra­schung. In der Nacht hat­ten Unbe­kann­te ein Fen­ster des Kin­der­gar­tens auf­ge­he­belt und gelang­ten so in die Räum­lich­kei­ten, wel­che sie anschlie­ßend nach Wert­ge­gen­stän­den durch­wühl­ten. Im Zuge des­sen bra­chen sie meh­re­re Schrän­ke auf und mach­ten sich an einem Tre­sor zu schaf­fen. Nach­dem es ihnen nicht gelun­gen war, die­sen zu öff­nen, flüch­te­ten sie ersten Erkennt­nis­sen nach ohne Beu­te. Sie ver­ur­sach­ten einen Sach­scha­den von meh­re­ren tau­send Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet nun die Bevöl­ke­rung um Mithilfe.

Zeu­gen, die im Zeit­raum vom spä­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag, den 17. Febru­ar 2022, bis zum Frei­tag­mor­gen, den 18. Febru­ar 2022, ver­däch­ti­ge Fahr­zeu­ge und/​oder Per­so­nen in der Büg­stra­ße in Forch­heim wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.