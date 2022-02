Groß Cir­cus Bar­num macht Sai­son­start in Höchstadt a.d. Aisch, mit 60 Tie­ren und Arti­sten aus aller Welt

Tau­chen Sie ein in die fas­zi­nie­ren­de Welt vom Cir­cus Bar­num. Nach einem spek­ta­ku­lä­ren und erfolg­rei­chen Gast­spiel in Nürn­berg, kom­men wir nun nach Höchstadt a.d.Aisch. Mit pracht­vol­len Tier­dres­su­ren und exo­ti­schen Tie­ren, dar­un­ter Kame­le aus der Mon­go­lei, Lamas aus Süd­ame­ri­ka und ver­schie­de­ne Rin­der­ras­sen und die hei­li­ge Kuh Indi­ens. Pfer­de-Lieb­ha­ber kom­men auch nicht zu kurz: Edle Ara­ber, Schwarz­wäl­der und die klein­sten Ponys Euro­pas wer­den Sie begeistern.

Arti­stik der Spit­zen­klas­se ob auf dem Boden oder hoch oben in der Luft, auf dem Draht­seil und dem US-Todes­rad. Atem­be­rau­ben­de Arti­stik, Tra­pez-Künst­ler, Hand­stand-Akro­ba­ten, aus­ge­zeich­ne­te Arti­sten wie die „Peres Rai­ders“ mit ihren Motor­rad-Kün­sten in der Todes­ku­gel: Bis zu 3 Fah­rer gleich­zei­tig in einer Kugel aus Stahl mit einem Durch­mes­ser von nur 4,5 Metern …

Für Spaß und gute Lau­ne sorgt der Welt­be­rühm­te Clown Chi­co der mit dem Gol­de­nen Clown“ aus­ge­zeich­net wurde.

2 Stun­den Cir­cus Live für die gan­ze Fami­lie im beheiz­ten Zelt-Palast auf dem Fest­platz an der Bahn­hof­stra­ße in Höchstadt an der Aisch.

Vor­stel­lun­gen

Vom 25.02.2022 bis 06.03.2022

Mo+Fr 16 Uhr

SA 16+19 Uhr

SO 15 Uhr

Mon­tag ist Fami­li­en­tag – Eltern zah­len Kinderpreise.

Ticket-Infos: www​.cir​cus​-bar​num​.de