Spen­den zu sam­meln ist inzwi­schen auch im Online-Leben ange­kom­men. Für Men­schen, die bereits Erfah­run­gen mit dem Spen­den-Por­tal „Twing­le“ haben, ist ein Online-Kurs am Mitt­woch, 23. Febru­ar 2022 um 16 Uhr gedacht. Der vom Kom­pe­tenz-Zen­trum Fund­rai­sing der Evang.-Luth. Kir­che in Bay­ern und dem Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk orga­ni­sier­te Work­shop bie­tet eine Ver­tie­fung rund um das Anle­gen von Pro­jek­ten für Spen­den an. Fund­rai­ser Patri­cia Gold­bach-Keim und Ste­fan Kern zei­gen ver­steck­te Funk­tio­nen und indi­vi­du­el­le Ein­stel­lungs­mög­lich­kei­ten, die über die Grund­ein­stel­lun­gen hin­aus­ge­hen. Dar­über hin­aus besteht die Mög­lich­keit zum Erfah­rungs­aus­tausch in Klein­grup­pen. Die Teil­nah­me ist kosten­frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie der Anmel­de­link zum Work­shop unter: www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.