Erlan­gen – Joa­chim Herr­mann, Mini­ster des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on des Frei­staa­tes Bay­ern über­nimmt die Schirm­herr­schaft für das 90-jäh­ri­ge Jubi­lä­um der Berg­wacht Erlan­gen. Der Fest­akt unter dem Mot­to „Wir wer­den neun­zig“ fin­det am ersten Sonn­tag im Juli 2022 am Gelän­de des BRK Erlan­gen statt.

„Die Berg­wacht in Erlan­gen seit 90 Jah­ren, das muss gefei­ert wer­den. Das Unbe­zahl­ba­re ist das Ehren­amt, auf das Enga­ge­ment sind wir in Bay­ern beson­ders stolz“, so der baye­ri­sche Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann anläss­lich der Über­nah­me der Schirm­herr­schaft. Das baye­ri­sche Mini­ste­ri­um des Innern unter­stützt die Berg­wacht Bay­ern, somit auch die Bereit­schaft Erlan­gen bei der Beschaf­fung von Ein­satz­fahr­zeu­gen und Ein­satz­mit­teln. Die­se Unter­stüt­zung ist sehr wich­tig für die ehren­amt­li­che Arbeit der Berg­ret­tungs­kräf­te der Berg­wach­ten in ganz Bay­ern. „Aus die­sem Grund freu­en wir uns als Bereit­schaft Erlan­gen rie­sig, dass wir Joa­chim Herr­mann als Schirm­herr für das Jubi­lä­ums­jahr gewin­nen konn­ten, “ so der Pro­jekt­lei­ter des Jubi­lä­ums der Berg­wacht Erlan­gen Sime­on Ulm.

„Staats­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann setzt mit der Schirm­herr­schaft ein posi­ti­ves Zei­chen und zeigt damit, dass die Berg­wacht für die Ret­tung aus unweg­sa­men Gelän­de ein wich­ti­ger Bestand­teil des Ret­tungs­dien­stes in Bay­ern ist“, sagt die Bereit­schafts­lei­te­rin der Berg­wacht Erlan­gen Fran­zis­ka Wolf. Stell­ver­tre­ten­de Bereit­schafts­lei­te­rin Tri­xi Mei­er ergänzt: „unser Wunsch für das Jubi­lä­ums­jahr ist es grö­ße­re Auf­merk­sam­keit und mehr Unter­stüt­zung für die ehren­amt­li­che Tätig­keit nicht nur in der Berg­wacht, son­dern all­ge­mein im Ret­tungs­dienst zu bekom­men, gera­de in die­sen schwie­ri­gen Zeiten.“

Die Berg­wacht Erlan­gen wur­de am 12. Okto­ber 1932 gegrün­det und damit nur 12 Jah­re nach der Grün­dung der Berg­wacht Bay­ern im Jah­re 1920. Seit­dem hat sich viel hin­sicht­lich der Aus­stat­tung und Ret­tungs­tech­ni­ken ver­än­dert. Im Kern sind die ehren­amt­li­chen Auf­ga­ben in den Berei­chen Berg­ret­tung und Natur­schutz jedoch gleich geblie­ben. Die Berg­wacht ist für die Ret­tung aus unweg­sa­men Gelän­de ver­ant­wort­lich egal ob am Fels, auf dem Wan­der­weg, auf der Ski­pi­ste oder an der Lang­lauf­loi­pe. Des Wei­te­ren zählt auch die Ret­tung aus Can­yons, Höh­len und Seil­bah­nen, die psy­cho­so­zia­le Not­fall­ver­sor­gung und der Kata­stro­phen­schutz zu den viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben der Berg­wacht in Bay­ern gemäß dem Leit­spruch „Zupacken, wenn ande­re in Not sind“. Einen gro­ßen Wan­del hin­sicht­lich der Gleich­be­rech­ti­gung von Mann und Frau gab es im Jahr 1992, als auf Grund einer Kla­ge erst­mals auch Frau­en für die Berg­wacht Prü­fun­gen zuge­las­sen wur­den. Etwas mehr als zehn Jah­re spä­ter konn­ten die ersten Frau­en in Erlan­gen erfolg­reich Prü­fun­gen able­gen. Jetzt, 20 Jah­re spä­ter, sind fast die Hälf­te der akti­ven Mit­glie­der in Erlan­gen Frau­en und die Berg­wacht Erlan­gen hat seit letz­tem Jahr, als eine der weni­gen Berg­wach­ten in Bay­ern, eine Frau als Bereit­schafts­lei­te­rin gewählt.

Doch wel­cher Erlan­ger kennt schon die Berg­wacht Erlan­gen bzw. weiß, dass in Erlan­gen eine Berg­wacht sta­tio­niert ist. Als Erlan­ger Berg­wacht­le­rin hört man oft die glei­chen Sprü­che so Wolf: „Wo sind in Erlan­gen bit­te­schön Ber­ge? Seid ihr nur für den Erlan­ger Berch ver­ant­wort­lich?“ Die Ant­wort ist meist die glei­che: „Die Berg­wacht ist nicht nur für die Ret­tung aus Berg­not, son­dern für jedes unweg­sa­me Gelän­de ver­ant­wort­lich, dort wo der Land­ret­tungs­dienst mit sei­ner Aus­rü­stung nicht mehr zum Pati­en­ten gelangt.“ Die Berg­wacht Erlan­gen besteht aktu­ell aus ins­ge­samt 20 Akti­ven Ein­satz­kräf­ten und 21 Anwär­tern. Die Anwär­ter durch­lau­fen eine anspruchs­vol­le Aus­bil­dung zur Akti­ven Ein­satz­kraft der Berg­wacht Bay­ern. Zusätz­lich enga­giert sich die Berg­wacht Erlan­gen in der Jugend­ar­beit und grün­de­te im Jahr 2019 eine eige­ne Jugend­grup­pe, die aktu­ell sie­ben Mit­glie­der zählt. „In den durch die Covid-19 Pan­de­mie gepräg­ten Jah­ren 2020/2021, erfuhr die Berg­wacht Erlan­gen erfreu­li­cher­wei­se einen regen Zuwachs“, erläu­tert der zwei­te stellv. Bereit­schafts- und Aus­bil­dungs­lei­ter Lucas Seibt erfreut.

Das Ein­satz­ge­biet der Berg­wacht Erlan­gen ist der Groß­raum der Frän­ki­schen Schweiz von Grä­fen­berg bis Hei­li­gen­stadt, sowie das Erlan­ge­ner Umland. Als Dienst- und Aus­bil­dungs­po­sten die­nen die Berg­wacht­hüt­ten in Veil­bronn und Röd­las. Des Wei­te­ren unter­stützt die Berg­wacht Erlan­gen ande­re Bereit­schaf­ten der Regi­on Fran­ken­ju­ra z.B. beim Dienst im Bike­park Oster­no­he. Im ver­gan­ge­nen Jahr rück­ten Mit­glie­der der Berg­wacht Erlan­gen zu 45 Ein­sät­zen aus. Zusätz­lich unter­stüt­zen eini­ge Ein­satz­kräf­te ehren­amt­lich im Stra­ßen­ret­tungs­dienst beim BRK Kreis­ver­band ERH.

Die Berg­wacht Erlan­gen finan­ziert sich haupt­säch­lich durch Spen­den und För­der­bei­trä­ge. Ein Bruch­teil der benö­tig­ten Kosten für Mate­ri­al, Fahr­zeu­ge, Ver­si­che­run­gen und Aus­bil­dung wird durch die Zah­lun­gen der Kran­ken­kas­sen für absol­vier­te Ein­sät­ze gedeckt. „Zu jeder Zeit, bei jedem Wet­ter und in jedem Gelän­de“ sind wir ehren­amt­lich zur Stel­le und inve­stie­ren dabei nicht nur unse­re Frei­zeit, son­dern auch pri­vat Geld in Aus­bil­dung und per­sön­li­che Aus­rü­stung. Gemäß dem Mot­to ‚Wir hel­fen Ihnen – Sie hel­fen uns‘ wün­schen wir uns von der Bevöl­ke­rung mehr finan­zi­el­le Unter­stüt­zung und För­de­rung, um das, was bis jetzt gemacht wird noch bes­ser machen und die Ein­satz­kräf­te für die kom­men­de Zukunft noch umfang­rei­cher aus­bil­den zu kön­nen“, erläu­tert Meier.

Der Fest­akt zum 90-jäh­ri­gen Jubi­lä­um der Berg­wacht Erlan­gen fin­det am Sonn­tag den 3. Juli 2022 am BRK Erlan­gen statt. Die Pro­jekt­lei­tung hofft, dass die Covid-19 Pan­de­mie im Som­mer wie­der Fest­lich­kei­ten zulässt. An die­sem Tag sind außer­dem ver­schie­de­ne Mit­mach­ak­tio­nen für Groß & Klein geplant. Das aktu­el­le Pro­gramm und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum 90-jäh­ri­gen Jubi­lä­um der Berg­wacht Erlan­gen wer­den auf der Home­page www​.berg​wacht​-erlan​gen​.de veröffentlicht.