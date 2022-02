Die Umwelt­sta­ti­on Weis­main bie­tet auch im Jahr 2022 wie­der ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm für Jung und Alt. Das The­men­spek­trum ist breit gefä­chert und reicht vom Töp­fern und Bogen­bau über die „Wie­sen­sa­fa­ri“ bis hin zur „natür­lich nach­hal­ti­gen Körperpflege“.

Ganz nach dem Mot­to „Glo­bal den­ken – regio­nal han­deln“ fin­den sich im Umwelt­bil­dungs­pro­gramm neben Natur­ex­kur­sio­nen in der Regi­on auch Kur­se zu den The­men Nach­hal­tig­keit aus regio­na­len (Natur-)Produkten sowie hand­werk­li­che Kur­se zum Umgang mit Natur­ma­te­ria­li­en wie Flech­ten, Schnit­zen oder Töpfern.

Im gemein­sa­men Pro­gramm mit dem Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Lich­ten­fels fin­den sich infor­ma­ti­ve Gar­ten­füh­run­gen mit unter­schied­li­chen The­men­schwer­punk­ten sowie Obst­baum­schnitt­kur­se und ein Gemü­se-Semi­nar. Auch für Schu­len, Ver­ei­ne und Grup­pen gestal­tet das Team der Umwelt­sta­ti­on Weis­main auf Anfra­ge ziel­grup­pen­ge­rech­te Exkur­sio­nen oder Kur­se zu The­men­fel­dern wie Wald, Was­ser, Nach­hal­tig­keit oder regio­na­lem Handwerk.

Das gedruck­te Pro­gramm liegt in der Umwelt­sta­ti­on Weis­main und im Land­rats­amt Lich­ten­fels sowie in den Tou­rist-Infor­ma­tio­nen der Städ­te und Gemein­den aus. Ganz umwelt­freund­lich ist das Pro­gramm zum Down­load auf der Web­site www​.umwelt​sta​ti​on​-weis​main​.de ver­füg­bar. Zudem bie­tet der Ver­an­stal­tungs­ka­len­der Ober­main-Jura eine prak­ti­sche Über­sicht über alle aktu­el­len Kur­se der Umwelt­sta­ti­on: https://​ver​an​stal​tungs​ka​len​der​.ober​main​-jura​.de/.

Anmel­dun­gen zu den Kur­sen nimmt die Umwelt­sta­ti­on Weis­main ab einem Monat vor Kurs­termin ent­ge­gen: per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de

oder tele­fo­nisch unter der Num­mer 09575/921455. Anmel­dun­gen für die Rad­frei­zeit für Jugend­li­che sind ab sofort mög­lich. Anmel­dun­gen für die Feri­en­wo­che auf dem Bau­ern­hof in Kösten nimmt die Umwelt­sta­ti­on ab 1. März 2022 entgegen.