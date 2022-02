Haupt­ein­gang des Zinn­fi­gu­ren­mu­se­ums vor­über­ge­hend geschlossen

Auf­grund von Sturm­schä­den im Bereich des Schö­nen Hofes ist der Haupt­ein­gang des Zinn­fi­gu­ren­mu­se­ums auf der Kulm­ba­cher Plas­sen­burg vor­über­ge­hend geschlossen.

Das Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um ist des­halb nur durch Erwerb der Burg­kar­te betret­bar, also mit einer Ein­tritts­kar­te für alle Muse­en auf der Burg. In die­sem Zuge wer­den die Besu­cher dann über die Räum­lich­kei­ten der wei­te­ren Muse­en in das Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um gelotst. Das Burg­per­so­nal steht für Rück­fra­gen selbst­ver­ständ­lich zur Ver­fü­gung. Wir bit­ten um Ver­ständ­nis für die Umstän­de und arbei­ten an einer zügi­gen Behe­bung der Schäden.