Die Stadt Forch­heim teilt mit, dass am 1. März 2022 von etwa 08:00 bis 14:30 Uhr die Durch­fahrt am Para­de­platz Forch­heim für den gesam­ten Ver­kehr gesperrt wird. Rad­fah­re­rIn­nen und Fuß­gän­ge­rIn­nen kön­nen pas­sie­ren, die Zufahrt zur Tief­ga­ra­ge Para­de­platz bleibt frei. Grund für die Gesamt­sper­rung sind der Abbau und die Ver­he­bung der Natur­stein­fi­gur „Mari­en­grup­pe“ mit dem Auto­kran durch die Fach­leu­te eines Steinmetzbetriebes.

Die Mari­en­grup­pe wird vor­erst im städ­ti­schen Gar­ten­amt fach­ge­recht ein­ge­la­gert. Die sorg­fäl­ti­ge Restau­rie­rung der Figu­ren ist geplant, die­se Arbei­ten müs­sen noch ver­ge­ben und beauf­tragt werden.

„Wenn unser Para­de­platz fer­tig­ge­stellt ist und wir in Forch­heim den ver­mut­lich schön­sten Platz in Ober­fran­ken genie­ßen kön­nen, wird auch die Mari­en­grup­pe an ihren bekann­ten Stand­ort zurück­ge­kehrt sein“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirschstein.