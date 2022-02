Eini­ge Park­an­la­gen der Baye­ri­schen Schlös­ser­ver­wal­tung heu­te geschlossen

Die Baye­ri­sche Schlös­ser­ver­wal­tung reagiert auf die heu­ti­ge Wet­ter­war­nung vor star­ken Sturm­bö­en in Bay­ern und schließt aus Sicher­heits­grün­den eini­ge Hof- und Schloss­gär­ten vor­sorg­lich. Bereits geschlos­sen sind der Schloss­park Nym­phen­burg in Mün­chen, der Schloss­park See­hof in Mem­mels­dorf bei Bam­berg, der Schloss­park Schleiß­heim in Ober­schleiß­heim und der Schloss­park in Ellin­gen. Zudem wird emp­foh­len, den Eng­li­schen Gar­ten, den Park Rosen­au im Röden­tal sowie alle ande­ren öffent­li­chen Grün­an­la­gen nach Mög­lich­keit zu mei­den. Über wei­te­re Schlie­ßun­gen bezie­hungs­wei­se Wie­der­öff­nun­gen der Park­an­la­gen infor­mie­ren wir umge­hend unter www​.schloes​ser​.bay​ern​.de.

Die Schlös­ser­ver­wal­tung weist Besu­che­rin­nen und Besu­cher dar­auf hin, dass es auf Grund der Wet­ter­la­ge auch zu kurz­fri­sti­gen Schlie­ßung von Sehens­wür­dig­kei­ten kom­men kann.