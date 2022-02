Der Kin­der- und Jugend­buch­au­tor sowie Illu­stra­tor Paul Maar ist vor allem durch das Sams inter­na­tio­nal bekannt gewor­den. In Bam­berg hat das Sams einen eige­nen Stel­len­wert. Zum einen lebt sein Erfin­der in der Stadt, zum ande­ren, und das ist wohl der ent­schei­den­de­re Grund, wur­den die drei Lite­ra­tur­ver­fil­mun­gen hier gedreht. Doch es gibt noch viel mehr Grün­de, wes­halb das Sams aus Bam­berg nicht mehr weg­zu­den­ken ist. Das fre­che rot­haa­ri­ge Wesen mit der Rüs­sel­na­se ist all­ge­gen­wär­tig und führt sogar heim­lich durch die Ausstellungsräume…

Doch Paul Maar kann und ist mehr als das Sams. Die Aus­stel­lung will mit Hil­fe von Zeich­nun­gen, Druck­gra­phi­ken und Foto­gra­fien einen Ein­blick in Maars Leben und künst­le­ri­sches Werk geben.

Besu­che­rin­nen und Besu­cher begeg­nen außer den bekann­ten Figu­ren – wie dem klei­nen Troll Tojok, den Opo­del­doks, dem klei­nen Kän­gu­ru, Lip­pel oder Anne – auch unver­öf­fent­lich­ten Wer­ken des Künst­lers. Kaum bekannt sind bei­spiels­wei­se sei­ne Foto­gra­fien sowie Kostüm­ent­wür­fe für das Theater.

Sta­tio­nen aus Paul Maars Leben und Büchern erleben

Jeder der 13 bespiel­ten Räu­me behan­delt ein The­ma, das in Paul Maars Leben oder Büchern eine wich­ti­ge Rol­le spielt. Durch­lau­fen wer­den unter ande­rem mär­chen­haf­te, tie­ri­sche, rät­sel­haf­te, wit­zi­ge und natür­lich „sam­si­ge“ Sta­tio­nen. Dane­ben reflek­tie­ren die Bil­der die Viel­falt in Paul Maars künst­le­ri­schem Schaf­fen. Man wird erstaunt sein, wie viel der Künst­ler und Autor in sei­nen Wer­ken von sich selbst ver­ar­bei­tet hat.

Paul Maar wur­de am 13. Dezem­ber 1937 in Schwein­furt gebo­ren. Er stu­dier­te Male­rei und Kunst­ge­schich­te an der Kunst­aka­de­mie Stutt­gart. Neben­bei arbei­te­te er als Büh­nen­bild­ner und Thea­ter­fo­to­graf im Frän­ki­schen Thea­ter Schloss Maß­bach sowie als Kame­ra- und Ton­as­si­stent bei ver­schie­de­nen Film­pro­jek­ten. Anschlie­ßend war Paul Maar als Leh­rer und Kunst­er­zie­her im Raum Stutt­gart tätig, bevor er als frei­er Kin­der- und Jugend­buch­au­tor sowie Illu­stra­tor in Bam­berg Fuß fass­te. Umso schö­ner ist es, dass die Aus­stel­lung nun in Bam­berg prä­sen­tiert wer­den kann.

Aus­stel­lung verlängert

Jetzt wur­de die Aus­stel­lung ver­län­gert und ist noch bis zum Ende der baye­ri­schen Oster­fe­ri­en (24. April 2022) in der Stadt­ga­le­rie Bam­berg – Vil­la Des­sau­er zu sehen.

Geöff­net: Don­ners­tag bis Sonn­tag u. fei­er­tags von 12 bis 18 Uhr und in den Schul­fe­ri­en Diens­tag bis Sonn­tag u. fei­er­tags von 12 bis 18 Uhr Außer­dem ist an jedem ersten Sonn­tag im Monat Fami­li­en­sonn­tag! Mehr Info unter www​.muse​um​.bam​berg​.de