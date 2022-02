Nach Rück­spra­che mit dem Kata­stro­phen­schutz in Coburg-Stadt und Coburg-Land fin­det am mor­gi­gen Frei­tag, den 18.02.2022 für die Schu­len in CO-Stadt und CO-Land wie­der regu­lä­rer Schul­be­trieb statt.

Da eini­ge Grund­schu­len bzgl. evtl. Pool-Testun­gen nach­frag­ten, darf ich Ihnen mit­tei­len, dass am Frei­tag kei­ne Pool-Tests statt­fin­den. Die Grund­schu­len, bei denen die Pool-Tests heu­te nicht abge­hal­ten wur­den, möch­ten bit­te am Frei­tag Selbst­tests durchführen.