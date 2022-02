Auf­grund der heu­ti­gen Sturm­la­ge wer­den der Bam­ber­ger Haupt­fried­hof in der Hall­stadter Stra­ße und der Fried­hof Gaustadt für den Rest des Tages geschlos­sen. Dies teilt die Fried­hofs­ab­tei­lung der Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be (BSB) am Mor­gen mit. In bei­den Fried­hö­fen hat es bereits Ast­ab­brü­che gege­ben. Eine Schlie­ßung ist daher aus Grün­den der Ver­kehrs­si­che­rungsplicht unumgänglich.