Mit den Kunst­be­geg­nun­gen am Kanal verbinden/​/​trennen soll bis 2025 eine neue Kunst­mei­le ent­lang des Main-Donau-Kanals zwi­schen Bam­berg und Forch­heim ent­ste­hen. Die Idee ist es, durch die Natur zu radeln und dabei Kunst zu ent­decken. Die ersten drei Skulp­tu­ren aus Muschel­kalk sind im Sep­tem­ber 2021 zur Inter­na­tio­na­len Woche des Land­krei­ses Bam­berg bei Eggols­heim, Alten­dorf und Hirschaid auf­ge­stellt wor­den. Die­ses Jahr will das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken unmit­tel­bar an der Stadt-Land­kreis-Gren­ze bei Strul­len­dorf eine Bron­ze­pla­stik auf­stel­len. Der Bam­ber­ger Bild­hau­er Adel­bert Heil hat sich dafür die soge­nann­te Rent­ner­ruh ausgesucht.

Land­rat Johann Kalb bit­tet dar­um, dass Pri­vat­per­so­nen und Unter­neh­men bis Anfang Mai 2022 Geld für die­ses Kunst­wer­ke spen­den, damit es zur Inter­na­tio­na­len Woche des Land­krei­ses Bam­berg im Herbst 2022 Wirk­lich­keit wird. Auf der neu­en regio­na­len Platt­form www​.vie​le​-schaf​fen​-mehr​.de/​v​r​b​a​n​k​-​b​afo der VR-Bank Bam­berg-Forch­heim geht das ganz ein­fach. Für jede Spen­de ab 10 Euro gibt es dafür ein beson­de­res Dankeschön-Geschenk.