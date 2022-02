Das seit den frü­hen Mor­gen­stun­den durch Stadt und Land­kreis Bay­reuth zie­hen­de Sturm­tief hat bis zum jet­zi­gen Zeit­punkt (7.45 Uhr) zu sechs Ein­sät­zen für die Feu­er­wehr im Stadt­ge­biet Bay­reuth geführt. Dabei han­del­te es sich bis­her aus­nahms­los um umge­stürz­te Bäu­me, wel­che den orkan­ar­ti­gen Böen zum Opfer fie­len. Die Ein­satz­stel­len im Para­cel­sus­ring, der Bam­ber­ger­stra­ße, der Rönt­gen­stra­ße und der Dr.-Würburger-Straße wur­den durch die Abtei­lung Stän­di­ge Wache abge­ar­bei­tet. Bei einer wei­te­ren Ein­satz­stel­le am Orts­aus­gang Wolfs­bach Rich­tung Emt­manns­berg unter­stütz­te die Feu­er­wehr Wolfsbach.

Update 11.45 Uhr

Zu den sechs bereits berich­te­ten Ein­satz­stel­len kamen in den ver­gan­ge­nen Stun­den fünf wei­te­re Alarm­mel­dun­gen für die Feu­er­weh­ren im Stadt­ge­biet hin­zu. Zunächst muss­ten im Pan­zer­teich­weg ein wei­te­res Mal umge­stürz­te Bäu­me besei­tigt wer­den. Dies erle­dig­ten die Abtei­lun­gen Thier­gar­ten und Ober­kon­ners­reuth, zu deren Unter­stüt­zung auch eine Dreh­lei­ter ange­for­dert wurde.

Des Wei­te­ren wur­de gemel­det, dass in der Schul­stra­ße, in unmit­tel­ba­rer Nähe des ZOH, Dach­zie­gel von einem Gebäu­de in die dar­un­ter ver­lau­fen­de Fuß­gän­ger­zo­ne fie­len. Die Ein­satz­kräf­te sperr­ten den Bereich ab, um eine Gefähr­dung für Pas­san­ten aus­zu­schlie­ßen. Anschlie­ßend wur­den die gelö­sten Dach­zie­gel mit­tels Dreh­lei­ter zu Boden gebracht und die Ein­satz­stel­le an die Poli­zei über­ge­ben. Zwei wei­te­re Mel­dun­gen über eine lose Rekla­me­ta­fel und einen umge­stürz­ten Baum waren bei Ein­tref­fen der aus­ge­rück­ten Kame­ra­den bereits vom Stadt­bau­hof bzw. von ört­li­chen Land­wir­ten beho­ben wor­den. Wei­ter­hin muss­te in der Hirsch­baum­stra­ße ein Gar­ten­haus gesi­chert wer­den, wel­ches durch eine Böe weg­ge­ris­sen wur­de und dabei u.a. auch einen PKW beschä­digt hat­te. Vor Ort war die Abtei­lung Stän­di­ge Wache, u.a. mit einem Rüst­wa­gen, und die Feu­er­wehr Wolfsbach.