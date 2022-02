Offen­siv­feu­er­werk in Olden­burg! 111 Punk­te … 11 Sai­son­sie­ge … 1 unglaub­li­ches Team! Mit einer wei­te­ren groß­ar­ti­gen Team­lei­stung hat medi bayreuth…

Stadt und Land­kreis Bay­reuth: wit­te­rungs­be­ding­ter Unter­richts­aus­fall am 17. Febru­ar 2022

Wegen Sturm­ge­fahr fällt am mor­gi­gen Don­ners­tag, 17. Febru­ar 2022, der Unter­richt an allen Schu­len in Stadt und Land­kreis Bay­reuth aus.