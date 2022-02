Zum letz­ten Aus­wärts­spiel der Haupt­run­de der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga tre­ten die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg zum Fran­ken­der­by am Sams­tag bei den KIA Metro­pol Bas­kets Schwa­bach an. Jump ist um 16:00 Uhr im Adam-Kraft-Gymnasium.

Die Mit­tel­frän­kin­nen haben als Sechst­platz­ier­te auch noch Chan­cen auf die Play-Offs und wer­den ver­su­chen, wie im Hin­spiel die Punk­te gegen die Bam­ber­ge­rin­nen mit­zu­neh­men. Anfang Okto­ber ende­te eine enorm enge Par­tie 62:66 zu Gun­sten des Turn­ver­eins. Das wol­len die Ober­frän­kin­nen natür­lich ver­hin­dern, um das Ziel Play-Off nicht aus den Augen zu verlieren.

Don Bos­co-Coach Stef­fen Dau­er sieht wie­der eine anspruchs­vol­le Auf­ga­be: „Das ist ein Geg­ner, der uns wie­der alles abver­lan­gen wird. Wir müs­sen schau­en, dass wir bis zum Wochen­en­de wie­der unse­re Akkus auf­la­den kön­nen und hof­fent­lich die ange­schla­ge­nen Spie­le­rin­nen wie­der fit bekom­men. Im Spiel wird es dar­auf ankom­men küh­len Kopf zu bewah­ren und unse­re Spiel­wei­se durch­zu­set­zen. Län­ge­re Schwä­che­pha­sen wie in den letz­ten Spie­len dür­fen wir uns aber nicht erlau­ben. Offen­siv kommt es wie­der dar­auf an, die rich­ti­gen Optio­nen zu fin­den und defen­siv müs­sen wir kon­se­quent reboun­den sowie bes­ser in den Rota­tio­nen agieren.“

