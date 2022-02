Amt­li­che UNWET­TER­WAR­NUNG vor ORKAN­AR­TI­GEN BÖEN für Kreis Kulmbach

gül­tig von: Mitt­woch, 16.02.2022 22:00 Uhr

vor­aus­sicht­lich bis: Don­ners­tag, 17.02.2022 18:00 Uhr

aus­ge­ge­ben vom Deut­schen Wet­ter­dienst am: Mitt­woch, 16.02.2022 10:32 Uhr

Es besteht die Gefahr des Auf­tre­tens von orkan­ar­ti­gen Böen (Stu­fe 3 von 4).

In der Nacht zum Don­ners­tag Böen zwi­schen 80 und 100 km/​h zunächst aus Süd­west, spä­ter West. Mit Kalt­front­durch­gang vor­über­ge­hend Böen bis 120 km/​h. In der zwei­ten Nacht­hälf­te und am Don­ners­tag­mor­gen vor­über­ge­hen­de Abschwä­chung des Win­des, aber ab dem Vor­mit­tag wie­der ver­brei­tet Böen zwi­schen 90 und 110 km/​h, in Schau­er­nä­he auch um 120 km/​h aus West.

ACH­TUNG! Hin­weis auf mög­li­che Gefah­ren: Es kön­nen zum Bei­spiel Bäu­me ent­wur­zelt und Dächer beschä­digt wer­den. Ach­ten Sie beson­ders auf her­ab­stür­zen­de Äste, Dach­zie­gel oder Gegen­stän­de. Schlie­ßen Sie alle Fen­ster und Türen! Sichern Sie Gegen­stän­de im Frei­en! Hal­ten Sie ins­be­son­de­re Abstand von Gebäu­den, Bäu­men, Gerü­sten und Hoch­span­nungs­lei­tun­gen. Ver­mei­den Sie mög­lichst den Auf­ent­halt im Freien!

