Beson­ders am Don­ners­tag ist aller­größ­te Vor­sicht geboten

Jetzt ist es „amt­lich“: Der Deut­sche Wet­ter­dienst hat nach sei­ner gest­ri­gen „Vor­ab­infor­ma­ti­on“ jetzt auch eine „Amt­li­che War­nung vor schwe­ren Sturm­bö­en“ für Stadt und Land­kreis Bam­berg ausgegeben.

Dem­nach ist bereits ab Mitt­woch­abend, 22 Uhr, mit schwe­ren Sturm­bö­en aus süd­west­li­cher Rich­tung mit Geschwin­dig­kei­ten zwi­schen 80 km/​h (Bft 9) und 100 km/​h (Bft 10) zu rech­nen. In Schau­er­nä­he und in expo­nier­ten Lagen sind orkan­ar­ti­ge Böen bis 110 km/​h (Bft 11) mög­lich. Die Warn­la­ge wur­de zunächst bis Don­ners­tag, 15 Uhr, ausgesprochen.

Die Bam­ber­ger Feu­er­wehr steht in erhöh­ter Alarm­be­reit­schaft. Das Amt für Brand- und Kata­stro­phen­schutz der Stadt Bam­berg emp­fiehlt drin­gend, alle unge­si­cher­ten Gegen­stän­de im Gar­ten, auf dem Bal­kon, auf der Ter­ras­se oder am Haus zu sichern oder zu ent­fer­nen. Bau­stel­len mit Absper­run­gen, Gerü­sten, Pla­nen an Gerü­sten oder an Gebäu­den, offe­ne Dächer, mobi­le Beschil­de­run­gen und ande­re wind­emp­find­li­che Gegen­stän­de (die umstür­zen bzw. ver­weht wer­den kön­nen) soll­ten unbe­dingt vor­beu­gend wind­fest gemacht werden.

Beson­de­re Vor­sicht ist grund­sätz­lich beim Auf­ent­halt im Frei­en gebo­ten. Bei den ange­kün­dig­ten Wind­stär­ken (9–11 Beau­fort) kön­nen grö­ße­re Äste abbre­chen und ver­ein­zelt auch Bäu­me umstür­zen. Grün­an­la­gen und Alle­en sind daher mög­lichst zu mei­den. Auch für den Stra­ßen­ver­kehr gilt, auf nicht unbe­dingt erfor­der­li­che Wege zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto zu ver­zich­ten. Wer unter­wegs sein muss, soll­te erhöh­te Vor­sicht wal­ten lassen.

Nach einer vor­über­ge­hen­den Wet­ter­be­ru­hi­gung droht von Frei­tag auf Sams­tag erneut eine schwe­re Sturm- oder Ork­an­la­ge. Stän­dig aktua­li­sier­te Infor­ma­tio­nen zur Warn­la­ge beim DWD unter:

https://​www​.dwd​.de/​D​E​/​w​e​t​t​e​r​/​w​a​r​n​u​n​g​e​n​_​g​e​m​e​i​n​d​e​n​/​w​a​r​n​W​e​t​t​e​r​_​n​o​d​e​.​h​t​m​l​?​o​r​t​=​B​a​m​b​erg