Die Kulm­ba­cher Bas­ket­bal­ler star­te­ten gut in das heiß­um­kämpf­te Spiel. Durch gute Team­ar­beit und star­ken Ein­zel­ak­tio­nen von Tops­corer Niklas Jung­bau­er und Chri­sti­an Schu­berth hat­ten die Spie­ler des ATS, unter der Lei­tung von Trai­ner Chri­stoph Jung­bau­er zum Ende des ersten Vier­tels einen fünf – Punk­te Vor­sprung, wel­chen sie bis zur Halb­zeit hal­ten und sogar aus­bau­en konn­ten. Nach der Halb­zeit­pau­se lief die span­nen­de Par­tie wei­ter, war nun aber von Feh­lern auf Sei­ten des ATS geprägt. Wenig Kon­zen­tra­ti­on und zu vie­le Unge­nau­ig­kei­ten gaben den Spie­lern aus Brei­ten­güss­bach immer wie­der Chan­cen zu ein­fach Punk­ten. Und so lag die per­so­nell – geschwäch­te Kulm­ba­cher Mann­schaft zum Ende des drit­ten Vier­tels nur noch mit einem Punkt in Füh­rung. Trotz der Ansa­gen vom Coach und viel Ein­satz auf dem Spiel­feld konn­ten die Kulm­ba­cher das Spiel nicht mehr dre­hen. Zu vie­le Feh­ler waren am Ende der Grund für eine 62 zu 69 Nie­der­la­ge, wel­che jedoch denk­bar knap­per hät­te aus­fal­len können.