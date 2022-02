Teil 3: Basis­se­mi­nar Bio­kraft­stof­fe am 21. Febru­ar 2022 von 15:30–17:00 Uhr.

Das TFZ in Strau­bing beschäf­tigt sich seit 20 Jah­ren mit der ange­wand­ten Bio­kraft­stoff­for­schung im Rah­men von Pro­jek­ten und der Betreu­ung von Trak­to­ren auf den Baye­ri­schen Staats­gü­tern. Beim Semi­nar wird gezeigt, wie Bio­kraft­stof­fe aus Nach­wach­sen­den Roh­stof­fen bereits heu­te fos­si­len Die­sel in der Land­wirt­schaft erset­zen kön­nen. Bio­die­sel, Pflan­zen­öl­kraft­stoff, HVO und Bio­me­than kön­nen so einen wich­ti­gen Bei­trag zum Kli­ma­schutz lei­sten. Wel­cher Kraft­stoff ist dabei für wel­che Ein­satz­zwecke am besten geeignet?

Dr. Peter Ember­ger stellt die Grund­la­gen zu den Kraft­stoff­al­ter­na­ti­ven vor, gibt Ein­blick in die aktu­el­le For­schung am TFZ und zeigt Bei­spie­le aus der Pra­xis. Im Basis­se­mi­nar ver­mit­teln die TFZ-Wis­sen­schaft­ler von 15:30–17:00 Uhr die viel­fäl­ti­gen Ein­satz­ge­bie­te der Bio­kraft­stof­fe in der Land­wirt­schaft und ste­hen im Anschluss zur Dis­kus­si­on zur Verfügung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das Anmel­de­for­mu­lar fin­den Sie unter: https://​www​.tfz​.bay​ern​.de/​s​e​r​v​i​c​e​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​en/