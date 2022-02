Die lan­ge Tra­di­ti­on der öku­me­ni­schen All­tags­ex­er­zi­ti­en in der Fasten­zeit wird in der Klo­ster­kir­che wei­ter­ge­führt. Jeder ist ein­ge­la­den in der Fasten­zeit, die Gegen­wart Got­tes im All­tag zu ent­decken und dar­aus Kraft zu schöpfen.

Die All­tags­ex­er­zi­ti­en 2022 ste­hen in die­sem Jahr unter dem Mot­to „frei“. Zum öku­me­ni­schen Eröff­nungs­got­tes­dienst am Ascher­mitt­woch, den 2. März um 19 Uhr, sind alle Kir­chen­be­su­cher herz­lich in die Klo­ster­kir­che ein­ge­la­den. Der Got­tes­dienst ist kon­fes­si­ons­of­fen, eben­so die Exerzitien.

Bei den fünf in der Fol­ge statt­fin­den­den Ter­mi­nen, jeweils don­ners­tags, begin­nend am 3. März um 19:30 Uhr wird jedes Mal ein ande­res The­ma behan­delt. Die The­men sind „frei … mit Sehn­sucht und Mut“, „Schrit­te in die Frei­heit“, „Wirk­lich frei?“, „Den Weg mit Jesus gehen“, „Zusa­ge und Zumutung“.

Die Exer­zi­ti­en fin­den auch wöchent­lich statt mitt­wochs in St. Josef, Buckenhofen.

St. Johan­nis, Forch­heim bie­tet Online-Exer­zi­ti­en an.

Am Don­ners­tag, 7. April wird um 19 Uhr ein gemein­sa­mer öku­me­ni­scher Abschluss­got­tes­dienst in der Klo­ster­kir­che St. Anton gefei­ert mit anschlie­ßen­der Agape.

Es gel­ten die zu die­sen Zei­ten gesetz­li­chen Hygienevorschriften.

Fly­er lie­gen aus am Schrif­ten­stand der Kirchen.

Anmel­dun­gen kön­nen ab sofort oder auch beim Eröff­nungs­got­tes­dienst erfol­gen. Auch ein spä­te­rer Ein­stieg ist noch mög­lich. Für die Teil­nah­me inkl. Begleit­heft wird ein Betrag von € 8.- erbeten.

Ansprech­part­ner für die Anmel­dung über die Klo­ster­kir­che ist Rita Krauß, 09191 3510815 oder Mail krauss@​klosterverein-​forchheim.​de

Anmel­dung mög­lich auch im Pfarr­bü­ro St. Mar­tin, Tel. 09191 2234 und in den Pfarrämtern.