Bay­reu­ther Schwim­mer erfolg­reich bei Ein­la­dungs­wett­kampf in Ingol­stadt

Ange­bo­te der Stadt Bay­reuth zum inter­na­tio­na­len Jugend­aus­tausch

„Skate2gether“ im August in Bay­reuth und tri­na­tio­na­les Work­camp in der Part­ner­stadt Anne­cy Das Jugend­amt der Stadt bie­tet in die­sem Jahr…