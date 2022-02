Für Gemüt­li­che Kar­t­run­den mit bester Aussicht

Das Haus am See in Wüsten­ahorn (Stadt­teil von Coburg) sucht noch Men­schen, die Skat oder Bridge spie­len wol­len. Mög­li­cher Ter­min für die Kar­t­run­de mit bester Aus­sicht auf den Wolf­gang­see ist der Mon­tag-Nach­mit­tag. „Es wäre gut, wenn Inter­es­sen­tin­nen und Inter­es­sen­ten bereits Vor­kennt­nis­se haben. Im Vor­der­grund steht aber der Spaß am Spiel“, erklärt Ingrid Marr, Lei­te­rin des Haus am See.

Für den Zutritt zum Haus am See gilt der­zeit die 2‑G-Regel. Inter­es­sier­te kön­nen sich direkt bei Ingrid Marr unter 09561–892580 melden.