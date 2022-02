Letz­ten Sonn­tag ging es für Anna und Simon Brug­ger, Lena Simon, Lisa Neu­kamm, Jonas Zwenz­ner sowie Jakob Krip­per zu einem Ein­la­dungs­wett­kampf nach Ingol­stadt. Ziel für unse­re Ath­le­ten war es, aus dem Trai­ning her­aus Wett­kampf­här­te und ‑erfah­run­gen zu sam­meln. Jeweils 4 Starts am Sonn­tag Nach­mit­tag absol­vier­ten Anna und Simon, Jonas und Lisa. Lena und Jakob gin­gen jeweils 3 mal an den Start.

Anna Brug­ger konn­te über 50m Brust (0:37,11) und 100m Brust (1:26,25) den ersten Platz in einem stark besetz­ten Feld in ihrem Jahr­gang errin­gen. Jonas Zwenz­ner erreich­te drei drit­te Rän­ge in sei­ner Alters­klas­se über sei­ne Para­de­strecken 50, 100 und 200m Brust, wobei er sei­ne Best­zeit über 100 m mit 1:15,54 um fast 2 Sekun­den ver­bes­sern konn­te. Simon Brug­ger star­te­te über 50, 200, 400m Frei­stil sowie 100m Schmet­ter­ling und konn­te sich bei 50 m Frei­stil mit 0:29,81 über eine neue Best­zeit freu­en. Das erste mal für den SV Bay­reuth absol­vier­te Lisa Neu­kamm das läng­ste Wett­kampf­pro­gramm und absol­vier­te ihre 200 und 400m Lagen, 100m Frei­stil sowie 100m Brust mit für sie ordent­li­chen Zeiten.

Lena Simon lie­fer­te auf ihren Strecken über 50m Rücken (0:33,81), 100m Rücken (1:15,07) sowie 200m Frei­stil (2:22,22) deut­li­che per­sön­li­che Best­zei­ten ab und erreich­te im Jahr­gang 2008 den ersten Rang über 50m Rücken. Eben­falls stark ver­bes­sern konn­te sich Jakob Kripp­ner über 50m Schmet­ter­ling (0:34,31), 100m Brust (1:22,31) sowie 100m Frei­stil (1:06,31).

