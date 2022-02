KULM­BACH. Am Diens­tag, 25. Janu­ar 2022, ergau­ner­ten bis­lang Unbe­kann­te unter ande­rem in Kulm­bach Gold­bar­ren und Mün­zen im Wert von meh­re­ren tau­send Euro. Die Bay­reu­ther Kri­mi­nal­po­li­zei hat im Zuge ihrer Ermitt­lun­gen neue Hin­wei­se auf zwei mög­li­che Tat­ver­däch­ti­ge erlangt und bit­tet erneut die Bevöl­ke­rung um Mithilfe.

Nach­dem ihr die Betrü­ger am Tele­fon vor­ge­gau­kelt hat­ten, dass ihre Toch­ter einen töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht hät­te, über­gab eine 71-jäh­ri­ge Kulm­ba­che­rin vor dem dor­ti­gen Rat­haus ihre Wert­sa­chen an eine bis­lang unbe­kann­te Frau. Hier­zu such­ten die Beam­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei Zeu­gen und sie wur­den tat­säch­lich fün­dig. Einem auf­merk­sa­men Ehe­paar war ein ver­däch­ti­ges Pär­chen, bei denen es sich mög­li­cher­wei­se um die tat­ver­däch­ti­gen Abho­ler von Gold und Schmuck han­delt, in der Nähe des Rat­hau­ses auf­ge­fal­len. Die Beschrei­bung der Frau deckt sich nach erster Ein­schät­zung mit den Schil­de­run­gen der 71-Jäh­ri­gen, wonach es sich um eine

etwa 160 Zen­ti­me­ter große,

schlan­ke,

von Kopf bis Fuß dun­kel geklei­de­te Frau mit

dunk­lem Teint

im geschätz­ten Alter von 25 bis 30 Jahren

han­del­te.

Besag­te Frau stieg laut der Zeu­gen­aus­sa­ge gegen 13.30 Uhr vor der „Obe­ren Apo­the­ke“ aus einem älte­ren Kom­bi in matt-blau­er oder grau­er Far­be aus. Auch glaub­te die Zeu­gin eine pol­ni­sche Zulas­sung am Fahr­zeug zu erken­nen. Die unbe­kann­te Tat­ver­däch­ti­ge begab sich dar­auf­hin tele­fo­nie­rend in Rich­tung Rat­haus. Zuvor stand sie kurz im Kon­takt mit einer unbe­kann­ten Pas­san­tin. Die abschlie­ßen­de Über­ga­be an die Frau konn­te die Zeu­gin nicht mehr beob­ach­ten, auf­grund der Beschrei­bung und der zeit­li­chen und räum­li­chen Par­al­le­len gehen die Ermitt­ler der­zeit aber in jedem Fall von einem Tat­zu­sam­men­hang aus. Des­halb rich­ten sie sich erneut gezielt mit fol­gen­den Fra­gen an die Bevölkerung:

Wem ist ein blau­er oder grau­er Kom­bi mit älte­rem Lack und mut­maß­lich aus­län­di­scher, mög­li­cher­wei­se pol­ni­scher Zulas­sung zur besag­ten Zeit im Kulm­ba­cher Innen­stadt­ge­biet aufgefallen?

Wer kann Anga­ben zum Kenn­zei­chen oder zum bis­lang noch unbe­kann­ten Fah­rer machen?

Wer ist die Pas­san­tin, die am Diens­tag, 25. Janu­ar 2022, zur Mit­tags­zeit vor der „Obe­ren Apo­the­ke“ in Kulm­bach von der bis­lang unbe­kann­ten, dun­kel geklei­de­ten Frau ange­spro­chen wurde?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.