Grü­ne freu­en sich über ins­ge­samt 155 mobi­le Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­te, die aktu­ell in Betrieb genom­men werden

End­lich sind sie da: Mobi­le Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­te für Klas­sen­zim­mer an Bam­bergs Schu­len. Dar­über freu­en sich die Bam­ber­ger Grü­nen, die gemein­sam mit der SPD Anfang letz­ten Jah­res einen Antrag dafür im Stadt­rat gestellt hat­ten. Der Nut­zen die­ser Gerä­te wur­de u.a. vom Insti­tut für Strö­mungs­me­cha­nik und Aero­dy­na­mik der Bun­des­wehr­uni­ver­si­tät Mün­chen und der Deut­schen Phy­si­ka­li­schen Gesell­schaft in meh­re­ren Stu­di­en nachgewiesen.

Seit die­ser Woche sind die ersten Luft­fil­ter in Klas­sen­räu­men aktiv. Ins­ge­samt wer­den 80 Gerä­te die Luft­qua­li­tät in Klas­sen­zim­mern an den Bam­ber­ger Gym­na­si­en ver­bes­sern und vor einer Infek­ti­on mit Coro­na-Viren schüt­zen. In den kom­men­den Tagen sol­len außer­dem 75 Gerä­te für Grund- und Mit­tel­schu­len sowie die Fach- und Berufs­ober­schu­le gelie­fert wer­den und dort in 72 Räu­men zur Aero­sol­re­duk­ti­on bei­tra­gen. Der Frei­staat Bay­ern hat meh­re­re För­der­pro­gram­me zur Unter­stüt­zung der Kom­mu­nen und Trä­ger bei der Beschaf­fung aufgelegt.

Karin Ein­wag, stell­ver­tre­ten­de Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de von Grü­nes Bam­berg und Initia­to­rin des Antrags, erläu­tert: „Raum­luft­rei­ni­ger sind eine sehr sinn­vol­le tech­ni­sche Lösung, um in Schu­len die indi­rek­te Infek­ti­ons­ge­fahr durch Aero­so­le stark zu ver­rin­gern. Damit gewähr­lei­sten wir einen bes­se­ren Gesund­heits­schutz von Schü­le­rin­nen und Schü­lern und ermög­li­chen mehr Unter­richt und Schul­le­ben in Präsenz.“