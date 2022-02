Sehr geehr­ter Herr Ober­bür­ger­mei­ster Sauerteig,

Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind auf uns, aber auch auf die Ver­wal­tung der Stadt Coburg zuge­kom­men und haben den Wunsch nach mehr Grün, vor allem aber von mehr Bäu­men in der Innen­stadt geäu­ßert. Lei­der war die Eig­nung von Stand­or­ten wegen der umlie­gen­den und im Boden befind­li­chen Infra­struk­tur oft strit­tig. Um hier Klar­heit zu schaf­fen stellt die Stadt­rats­frak­ti­on Bünd­nis 90/​Die Grü­nen Coburg fol­gen­den Antrag:

Der Stadt­rat der Stadt Coburg möge beschlie­ßen, dass die Ver­wal­tung alle ver­sie­gel­ten Flä­chen in der Innen­stadt (sie­he neben­ste­hen­de Kar­te mit Gel­tungs­be­reich) auf ihre Eig­nung als Stand­ort für Stadt­bäu­me unter­sucht oder unter­su­chen lässt. Bis zum Herbst 2022 möge die Ver­wal­tung der Stadt Coburg somit ein Stand­ort­gut­ach­ten vor­le­gen, das die Infra­struk­tur im Unter­grund dar­stellt und optio­na­le Flä­chen für die Bepflan­zung von Bäu­men bestimmt.

Begrün­dung:

Von Sei­ten der Wis­sen­schaft ist es unstrit­tig, dass eine nach­hal­ti­ge Ver­bes­se­rung des Stadt­kli­mas (Hoch­was­ser, Tem­pe­ra­tur, Staub, Lärm, Bio­di­ver­si­tät) lang­fri­stig am besten durch Beschat­tung und viel Blatt­grün, also Bäu­me, zu errei­chen ist. Neben dem Wunsch aus der Bevöl­ke­rung, hier Klar­heit zu schaf­fen, ist es auch ein wei­te­rer Punkt zur Kon­kre­ti­sie­rung des in der Stadt­rats­sit­zung vom 22.07.2021 beschlos­se­nen Akti­ons­pla­nes für eine nach­hal­ti­ge und kli­ma­freund­li­che Stadtentwicklung. Um not­wen­di­ge Kli­ma­an­pas­sungs­maß­nah­men vor­an­trei­ben zu kön­nen sehen wir die­ses Stand­ort­gut­ach­ten als sehr wich­tig an.

Für die Frak­ti­on von Bünd­nis 90/​Die Grünen

Micha­el Dorant