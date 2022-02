Den 24-jäh­ri­ger Stür­mer zieht es von Essen zu unse­ren Sel­ber Wölfen

Mike Glem­ser kam in der Sai­son 2017/2018 bei den Dresd­ner Eis­lö­wen bereits zu 50 DEL2-Pflicht­spiel­Ein­sät­zen und erziel­te dabei 8 Scor­er­punk­te sowie 20 Straf­mi­nu­ten. Seit­her lief der Außen­stür­mer in der Ober­li­ga für den SC Rie­sser­see, die Han­no­ver India­ns sowie zuletzt die Mos­ki­tos Essen auf. Zudem stand der Links­schüt­ze letz­te Sai­son noch im Auf­ge­bot unse­res Play­off-Final­geg­ners, den Han­no­ver Scor­pi­ons. Der gebür­ti­ge Stutt­gar­ter soll hel­fen, unse­re ver­let­zungs­be­ding­ten Aus­fäl­le zu kompensieren.

Neu­es Rudel­mit­glied wit­tert sei­ne Chance

„Zunächst ein­mal möch­te ich mich bei den Mos­ki­tos bedan­ken, dass sie Mike die Chan­ce geben, sich noch ein­mal in der DEL2 zu bewei­sen und dass der Wech­sel so koope­ra­tiv über die Büh­ne ging“, schickt unser Head­coach Her­bert Hohen­ber­ger vor­aus. „Ich freue mich auf Mike Glem­ser, den ich sowohl als Rechts- als auch als Links­au­ßen ein­set­zen kann. Unse­re neue #97 wird uns mehr Tie­fe und Fle­xi­bi­li­tät im Kader ver­lei­hen. Mike wit­tert sei­ne Chan­ce, mit uns in der DEL2 noch ein­mal Fuß zu fas­sen und die­se Chan­ce wird er auch bekom­men“, so Her­bert Hohen­ber­ger wei­ter. So dürf­te es unse­rem neu­en Flü­gel­flit­zer, der sich auf sei­ne neue Her­aus­for­de­rung bei unse­ren Sel­ber Wöl­fen freut, wohl kaum an Moti­va­ti­on man­geln, mit uns in die Mis­si­on Klas­sen­er­halt zu zie­hen und die­se erfolg­reich zu meistern.

Aus­ge­bil­det in Bie­tig­heim und Köln

Mike Glem­ser lief im Nach­wuchs­be­reich zunächst für den SC Bie­tig­heim-Bis­sin­gen auf, ehe es ihn nach Köln in die dor­ti­ge DNL-Mann­schaft zog. Per För­der­li­zenz ging es von dort aus erst­mals zu den Mos­ki­tos Essen, wo Mike sich die ersten Spo­ren im Senio­ren-Bereich ver­dien­te. Es folg­te eine Sai­son in der DEL2 bei den Dresd­ner Eis­lö­wen, ehe es zu den vor­her genann­ten Sta­tio­nen in der Ober­li­ga ging.

Sel­ber Wöl­fe neu, zuletzt Mos­ki­tos Essen (Ober­li­ga Nord)

Mike Glem­ser

Geburts­tag: 25.10.1997

Geburts­ort: Stuttgart

Grö­ße: 1,84 m

Gewicht: 83 kg

Spie­le Tore Vor­la­gen Stra­fen: ESC Mos­ki­tos Essen (Sai­son 2021/2022) 40 9 11 44

Der VER Selb e.V. wünscht Mike eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie rest­li­che Sai­son 2021/2022.