Rotary4Kitas – Pro­jekt zur För­de­rung digi­ta­ler Kompetenzen

Rota­ry Club Bay­reuth spen­det Tablets im Wert von 3.000 Euro für Kin­der in Kin­der­gär­ten und Kin­der­ta­ges­stät­ten Kin­der wach­sen heut­zu­ta­ge in „digi­ta­len Fami­li­en“ auf, umge­ben von einer Viel­zahl von tech­ni­schen Gerä­ten und digi­ta­len Medi­en. Die­se digi­ta­len Medi­en wer­den sie auch auf ihrem wei­te­ren Weg – beson­ders auch in der Schu­le – beglei­ten. Und weil Smart­pho­nes und Tablets immer frü­her Bestand­teil im All­tag der Klei­nen wer­den, ist es wich­tig, ihnen auch so früh wie mög­lich den sinn­vol­len Umgang damit nahezubringen.

Daher neh­men drei Kin­der­ta­ges­stät­ten in der Regi­on – die Kin­der­ta­ges­stät­te Ham­mer­stät­ter Strol­che sowie die Kin­der­gär­ten in Lai­neck und Mistel­gau – an einer bay­ern­wei­ten Stu­die der Lud­wig-Maxi­mi­li­ans-Uni­ver­si­tät (LMU) in Mün­chen zur sinn­vol­len Medi­en­nut­zung von Vor­schul­kin­dern teil. Die neue Tech­nik wird dabei sinn­voll in den All­tag der Klei­nen ein­ge­baut, unter der Anlei­tung erfah­re­ner Päd­ago­gin­nen. Unter­stützt wer­den die drei Ein­rich­tun­gen durch das Pro­jekt „Rotary4Kitas“. Der Rota­ry Club Bay­reuth hat das Pro­jekt hier in der Regi­on initi­iert und die nöti­gen Tablets, zunächst 20 Stück, im Wert von 3.000 Euro gespen­det. Nach Abschluss des ein Jahr lang lau­fen­den Pro­jekts ver­blei­ben die Gerä­te zur wei­te­ren Ver­fü­gung in den jewei­li­gen Kin­der­ta­ges­stät­ten bzw. Kindergärten.

Das Pro­jekt wird in Zusam­men­ar­beit mit der Dia­ko­nie Bay­reuth rea­li­siert und ist Teil des Pro­jek­tes „Digi­ta­li­sie­rung des Clubs“, mit dem Kin­dern der Zugang zu digi­ta­len Medi­en gezielt ermög­licht wer­den soll. „Im Gegen­satz zu den Schu­len, gibt es für die digi­ta­le Aus­stat­tung von Kin­der­ta­ges­stät­ten kei­ne För­der­töp­fe. Ohne die Hil­fe von Rota­ry hät­ten wir das also nicht auf die Bei­ne stel­len kön­nen“, dankt Dani­el Rupprecht von der Dia­ko­nie Bay­reuth dem Rota­ry Club Bay­reuth. Am 4. Febru­ar stell­ten Dr. Franz Sed­lak, Vor­stand und Dani­el Rupprecht, Päd­ago­gi­sche Lei­tung Kin­der- und Jugend­hil­fe, Dia­ko­ni­sches Werk – Stadt­mis­si­on Bay­reuth e.

V. sowie die Ver­tre­ter des Rota­ry Club Bay­reuth, Prä­si­dent Dr. Manu­el Becher, Pro­jekt­be­auf­trag­ter Mar­tin Wip­per­mann, Chri­sti­an Wed­lich und Axel Gott­stein, bei­de Vor­stän­de im Rota­ry Hilfs­werk den aktu­el­len Stand des Pro­jekts in die Kita Ham­mer­statt vor und über­ga­ben die Tablets.