Hirschaid Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit töd­li­chen Aus­gang kam es am frü­hen Diens­tag­mor­gen auf der B 505. Gegen 01.30 Uhr geriet der 49jährige Fah­rer eines Maz­da, aus bis­her unge­klär­ter Ursa­che, im drei­spu­ri­gen Bereich zwi­schen den Anschluss­stel­len Hirschaid und Pett­stadt nach links in den Gegen­ver­kehr. Dort kam es zum Fron­tal­zu­sam­men­stoß mit einem Sat­tel­zug, der in Rich­tung A 3 unter­wegs war. Der Pkw-Fah­rer war durch den mas­si­ven Auf­prall sofort tot. Sein Fahr­zeug kam total zer­stört in der Fahr­bahn­mit­te zum Liegen.

Der 44jährige Fah­rer des Sat­tel­zugs wur­de leicht ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht. Die Zug­ma­schi­ne wur­de im Front­be­reich mas­siv ein­ge­drückt und zusam­men mit dem an der rech­ten Sei­te beschä­dig­ten Sat­tel­auf­lie­ger gegen die Außen­schutz­plan­ke gescho­ben, wo das Gespann nach rund 100 Metern zum Ste­hen kam.

Ein Not­arzt und zahl­rei­che Ein­satz­kräf­te von Ret­tungs­dienst und Feu­er­wehr waren vor Ort. Ein Gut­ach­ter unter­stütz­te die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg bei den Ermitt­lun­gen zum Unfallhergang.

Die B 505 war wegen der Unfall­auf­nah­me, der Ber­gung der betei­lig­ten Fahr­zeu­ge und der erfor­der­li­chen Rei­ni­gung auf­grund aus­ge­lau­fe­ner Betriebs­stof­fe bis gegen 08.00 Uhr in bei­de Rich­tun­gen gesperrt. Der Ver­kehr wur­de ausgeleitet.

Der Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf min­de­stens 100000 Euro.