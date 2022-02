„Musik liegt in der Luft“

Die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken star­tet ein musi­ka­li­sches Pro­jekt für die Baye­ri­sche Demenz­wo­che vom 16. bis 25. Sep­tem­ber. Dafür sind alle Musiker*innen in Ober­fran­ken dazu auf­ge­ru­fen, sich mit einem demenz­freund­li­chen Kon­zert zu betei­li­gen. Wel­che Anfor­de­run­gen die Ver­an­stal­tung erfül­len soll­te und wie sie gestal­tet wer­den kann, erläu­tert die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken am 29. März 2022 von 14.30 bis 16.00 Uhr in einem Online-Aus­tausch­tref­fen. Alle inter­es­sier­ten Musiker*innen in Ober­fran­ken sind herz­lich dazu eingeladen.

Der Besuch der Kon­zer­te ist für Men­schen mit Demenz, deren pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, aber auch für Inter­es­sier­te jeden Alters mit und ohne Beein­träch­ti­gung gedacht. Die Ört­lich­keit sowie den zeit­li­chen Rah­men oder Zuhö­rer­be­gren­zun­gen legen die musi­ka­li­schen Akteur*innen selbst fest.

Das Staats­mi­ni­ste­ri­um unter­stützt Anbieter*innen von Aktio­nen, z. B. mit der Bewer­bung auf dem Ver­an­stal­tungs­ka­len­der der Web­site des baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge, mit Pla­kat­druck, Bro­schü­ren zum The­ma Demenz und einer Klei­nig­keit als „Mit­geb­sel“. Die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken koor­di­niert und ver­öf­fent­licht musi­ka­li­sche Ange­bo­te für die dies­jäh­ri­ge Demenz­wo­che ebenso.

Ziel der Demenz­wo­che ist es, die Bevöl­ke­rung und die inter­es­sier­te Fach­öf­fent­lich­keit lan­des­weit mit unter­schied­li­chen Aktio­nen und Ver­an­stal­tun­gen über die Erkran­kung sowie Bera­tungs- und Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten zu infor­mie­ren. Auch das Auf­zei­gen von Teil­ha­be­mög­lich­kei­ten für Men­schen mit Demenz darf hier­bei nicht fehlen.

Bei Inter­es­se an der Online-Ver­an­stal­tung oder zur Bekannt­ga­be einer musi­ka­li­schen Dar­bie­tung in der Demenz­wo­che neh­men Sie bit­te Kon­takt auf:

Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken, Ker­stin Hof­mann und Patri­cia Rein­hardt (Haupt­stel­le Bam­berg) oder Ute Hop­per­diet­zel (Außen­stel­le Hof).

Sie­he https://​www​.demenz​-pfle​ge​-ober​fran​ken​.de/​u​e​b​e​r​-​u​n​s​/​k​o​n​t​a​k​t​-​a​n​s​p​r​e​c​h​p​a​r​t​n​er/