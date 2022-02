BAY­REUTH. Mon­tag­vor­mit­tag dran­gen Unbe­kann­te in ein Haus im Bay­reu­ther Stadt­teil Grü­ner Baum ein. Offen­bar ohne Beu­te such­ten sie das Wei­te, hin­ter­lie­ßen jedoch einen hohen Sach­scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth sucht Zeugen.

Nach­dem die Bewoh­ne­rin in den Mor­gen­stun­den ihr Anwe­sen in der Wun­ders­gut­stra­ße ver­las­sen hat­te, hebel­ten die Lang­fin­ger zwi­schen 8.45 Uhr und 11 Uhr ein Fen­ster im Erd­ge­schoss auf und gelang­ten auf die­se Wei­se in die Räum­lich­kei­ten. Im Haus öff­ne­ten sie gewalt­sam meh­re­re Türen und durch­wühl­ten Schrän­ke und Schub­la­den. Ob sie dabei auch Beu­te mach­ten, müs­sen nun die kri­mi­nal­po­li­zei­li­chen Ermitt­lun­gen erge­ben. Fest steht jedoch, dass die Ein­bre­cher auf ihrem Beu­te­zug erheb­li­chen Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren tau­send Euro anrich­te­ten. Im Anschluss flüch­te­ten sie unerkannt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth bit­tet Zeu­gen, die zu besag­ter Zeit im Bereich der Wun­ders­gut­stra­ße sowie Furtwäng­ler­stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei den Ermitt­lern zu melden.