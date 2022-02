Der Hain und ande­re Grün­an­la­gen soll­ten sicher­heits­hal­ber nicht betre­ten werden

Der Deut­sche Wet­ter­dienst warnt aktu­ell vor einer bevor­ste­hen­den Unwet­ter­la­ge. Dabei sind ab Mitt­woch, 16. Febru­ar, und ins­be­son­de­re am Don­ners­tag, 17. Febru­ar, schwe­re Sturm­bö­en und ein­zel­ne orkan­ar­ti­ge Böen (90 bis 110 km/​h) auch in tie­fen Lagen mög­lich. Für das Wochen­en­de sind die Vor­her­sa­gen noch nicht ein­deu­tig, aber bis Sonn­tag sind wei­ter­hin Sturm­bö­en möglich.

Die Abtei­lung Grün­an­la­gen der Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be (BSB) warnt in die­sem Zusam­men­hang aus­drück­lich davor, in den kom­men­den Tagen im Hain und in den ande­ren Grün­an­la­gen spa­zie­ren zu gehen. Bei den ange­kün­dig­ten Wind­stär­ken (9–11 Beau­fort) kön­nen grö­ße­re Äste abbre­chen und ver­ein­zelt auch Bäu­me umstürzen.

Im gesam­ten Stadt­ge­biet ist auf­grund der ange­kün­dig­ten Sturm­la­ge höch­ste Vor­sicht im Frei­en geboten.