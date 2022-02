Die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Ursu­la Sowa (Grü­ne) lädt am 26. Febru­ar zwi­schen 11 und 13 Uhr zur vir­tu­el­len Sprech­stun­de für Bürger*innen ein. Die Ter­min­ver­ein­ba­rung ist ver­pflich­tend via Mail an oberfranken@​ursula-​sowa.​de oder tele­fo­nisch unter 0951 2220 0802. Auf Wunsch kann das Gespräch ent­we­der tele­fo­nisch oder als Video­an­ruf stattfinden.