Größ­te Frak­ti­on im Bam­ber­ger Stadt­rat wählt erst­mals Doppelspitze

Im Rah­men einer Klau­sur der Stadt­rats­frak­ti­on Grü­nes Bam­berg fan­den unter ande­rem die tur­nus­ge­mä­ßen Neu­wah­len des Frak­ti­ons­vor­stan­des statt. Dabei wähl­te die größ­te Frak­ti­on des Bam­ber­ger Stadt­rats zum ersten Mal eine Doppelspitze.

Neue und alte Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de ist Ulri­ke Sän­ger, neu­er Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der ist Chri­sti­an Hader. Bei­de freu­en sich über das jeweils ein­stim­mi­ge Votum ihrer Frak­ti­on und benen­nen die Auf­ga­ben, denen sie sich in der nahen Zukunft stel­len wol­len: „In der jün­ge­ren Ver­gan­gen­heit wur­de vie­les an die Ober­flä­che gespült, was das Ver­trau­en in Tei­le des Stadt­rats und auch in das Rat­haus hat erschüt­tern las­sen. Unser Anspruch war und ist nicht nur das Mana­gen von Kri­sen ande­rer, son­dern Poli­tik für die Men­schen in Bam­berg zu machen“, so Ulri­ke Sänger.

Dabei geht es ins­be­son­de­re um die gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen, vor denen die Stadt ste­he, wie Sän­gers Vor­stands­kol­le­ge Chri­sti­an Hader erläu­tert: „Bahn­aus­bau, Kon­ver­si­on, Kli­ma­wan­del sowie aus­rei­chen­de Kin­der­be­treu­ungs­mög­lich­kei­ten und anste­hen­de Schul­sa­nie­run­gen for­dern unse­re vol­le Auf­merk­sam­keit. Und im Hin­blick auf die neue Kon­stel­la­ti­on im Stadt­rat über­nimmt die größ­te Frak­ti­on nun noch mehr Verantwortung.“

Man wol­le sich daher – nach der not­wen­di­gen Auf­kün­di­gung der Koope­ra­ti­on mit der SPD – in der aktu­el­len Situa­ti­on stark inhalt­lich ein­brin­gen und den vol­len Fokus auf grü­ne Poli­tik set­zen, wie die neue stell­ver­tre­ten­de Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Vera Mame­row ergänzt: „Die Men­schen haben uns vor zwei Jah­ren ihr Ver­trau­en geschenkt und wir wol­len dem wei­ter­hin mit unse­rem Enga­ge­ment für Bam­berg gerecht werden.“

Getreu dem Mot­to „Geteil­te Ver­ant­wor­tung ist dop­pel­te Stär­ke“ hat das neue Vor­stands­trio sei­ne Arbeit bereits auf­ge­nom­men, freut sich auf die Zusam­men­ar­beit mit den demo­kra­ti­schen Frak­tio­nen des Bam­ber­ger Stadt­rats und ist für alle kom­men­den Her­aus­for­de­run­gen bestens aufgestellt.