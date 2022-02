Im Rück­run­den­spiel gegen den SV Pett­statt gin­gen die Her­ren des TSV Staf­fel­stein von Anfang an moti­viert in die Par­tie und erzie­len direkt in der ersten Minu­te die ersten Punk­te für die Haus­her­ren durch den Rou­ti­nier Nils Erhard. Was auch dar­an gele­gen haben dürf­te, dass nach gut fast zwei Jah­ren wie­der Zuschau­er in der Hal­le zuge­las­sen waren. Das erste Vier­tel war noch das Stärk­ste der TSV­ler, wel­ches mit nur sechs Punk­ten ver­lo­ren ging 14:21.

Anschlie­ßend zeig­ten die Gäste ihre gan­zen Qua­li­tä­ten und mar­schier­ten im zwei­ten Vier­tel mit einem Unter­schied von 32 Punk­ten in die Halbzeitpause.

Nach­dem Wech­sel lie­ßen es die Pett­stat­ter es etwas ruhi­ger ange­hen, aber wei­ter­hin kon­zen­triert, sodass auch die bei­den letz­ten Vier­tel zugun­sten der Gäste aus­gin­gen. Den­noch konn­ten die Haus­her­ren eins um ande­re Mal gut Punk­ten, sodass sich fast jeder Spie­ler punk­te­tech­nisch an die­sem Abend auf dem Spiel­bo­gen ein­tra­gen konnte.

Coach Scho­ger nach dem Spiel: „Die Ent­wick­lung des Teams geht in die rich­ti­ge Rich­tung und sehr erfreu­lich waren heu­te die ersten Punk­te des Roo­kies David Holland.

TSV Staf­fel­stein: Erhard (20), Schu­berth (7), Hagen (7), Wolf (6), Süp­pel F. (6), Süp­pel B. (4), Schu­bert A. (4), Hol­land (2), Pillin

Jonas Boy­sen