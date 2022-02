A9/PEGNITZ, LKR. BAY­REUTH. Nach­dem bereits ein Todes­op­fer bei dem fol­gen­rei­chen Ver­kehrs­un­fall am Sams­tag­mor­gen auf der A9 zu bekla­gen war, erlag auch die schwer ver­letz­te Fah­re­rin des betei­lig­ten Sko­da am Abend den Unfallfolgen.

Die 67-Jäh­ri­ge war gegen 8 Uhr mor­gens auf der Auto­bahn A9 zusam­men mit ihrer gleich­alt­ri­gen Bei­fah­re­rin, bei­de aus Sach­sen-Anhalt, in Rich­tung Süden unter­wegs. Dort kol­li­dier­te sie mit einem Klein­trans­por­ter, was wei­te­re Zusam­men­stö­ße mit ande­ren Fahr­zeu­gen und einem Sat­tel­zug aus­lö­ste. Wäh­rend für die Bei­fah­re­rin im Sko­da bereits an der Unfall­stel­le jede Hil­fe zu spät kam, ver­lo­ren die Ärz­te am Sams­tag­abend auch den Kampf um das Leben der schwer ver­letz­ten Fahrerin.

Die Ermitt­lun­gen der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth mit Unter­stüt­zung eines Sach­ver­stän­di­gen zum genau­en Unfall­her­gang und der Unfall­ur­sa­che dau­ern unter­des­sen an.