Antrag der Stadt­rats­frak­tio­nen der CSU & JU an den Stadt­rat: Ein­rich­tung eines „Smart­Ter­mi­nals“ beim Neu­bau des Her­zo­gen­au­ra­cher Rathauses

Antrags­text:

Die Ver­wal­tung wird beauf­tragt im Rah­men des Neu­baus des Rat­hau­ses ein Smart­Ter­mi­nal zu errich­ten und für die Abho­lung von amt­li­chen Doku­men­ten und Aus­wei­sen einzusetzen.

Antrags­be­grün­dung:

Sehr geehr­ter Herr Bür­ger­mei­ster Dr. Hacker,

die Digi­ta­li­sie­rung der Stadt­ver­wal­tung ist uns ein wich­ti­ges Anlie­gen. Die Stadt­ver­wal­tung ist im Rah­men ihrer über­tra­ge­nen Auf­ga­ben auch für das Pass­we­sen zustän­dig. Rei­se­päs­se und Per­so­nal­aus­wei­se, sowie in gering­fü­gi­gem Maße auch ande­re Aus­weis­pa­pie­re, wer­den über das Rat­haus bean­tragt, beauf­tragt und aus­ge­hän­digt. Hier­zu waren bis­her zwei Ter­mi­ne not­wen­dig, einer bei der Bean­tra­gung des Aus­wei­ses und ein Ter­min zur Abho­lung. Mit der Mög­lich­keit von Smart Ter­mi­nals kön­nen wir dem Bür­ger die Mög­lich­keit geben, auf einen zwei­ten „Prä­senz-Ter­min“ im Rat­haus zu ver­zich­ten und den bean­trag­ten Aus­weis selbst abzu­ho­len, ohne dabei auf einen Ter­min oder auf die Öff­nungs­zei­ten des Rat­hau­ses ange­wie­sen zu sein. Der Bür­ger erhält dann einen PIN- oder QR-Code mit dem er das für ihn vor­ge­se­he­ne Fach des Ter­mi­nals öff­nen kann und sei­nen neu­en Per­so­nal­aus­weis oder Rei­se­pass abholt.

De fac­to ist ein „Smart Ter­mi­nal“, wie es schon in vie­len ande­ren Gemein­den zum Ein­satz kommt, eine Ver­si­on der in der Pri­vat­wirt­schaft genutz­ten „Pack­sta­ti­on“. Weil hier­für gering­fü­gig Platz einer Außen­flä­che nötig ist, ist jetzt noch vor der Fer­tig­stel­lung des Rat­hau­ses ein guter Zeit­punkt so eine neue Form des Bür­ger­ser­vices mit ein­zu­pla­nen. Die Kosten von geschätz­ten ca. 25.000€ kön­nen sicher­lich aus dem vor­han­de­nen Bau­bud­get des Rat­hau­ses ent­nom­men werden.

Zur Ver­tie­fung für die Stadt­rats­kol­le­gen ver­wei­sen wir auf fol­gen­de Umsetzungsberichte:

Mit freund­li­chen Grüßen

Wal­ter Dre­bin­ger, CSU – Fraktionsvorsitzender

Dr. Kon­rad Kör­ner, JU – Fraktionsvorsitzender