Sit­zend oder ste­hend: End­lich wie­der zusam­men sin­gen, klat­schen, trom­meln, anfeu­ern, mit­fie­bern und Bier trin­ken – Eis­hockey­at­mo­sphä­re lässt sich bei den Sel­ber Wöl­fen wie­der live erleben!

„Auf dem Vor­werk lebt Magie“ – so heißt es im Text des offi­zi­el­len Wöl­fe-Songs von Selb Con­trol ft. Rad­spitz. Und die­se Magie wol­len wir alle gemein­sam – Mann­schaft, Fans und VER­ant­wort­li­che – der NETZSCH-Are­na wie­der ein­hau­chen. Lasst uns alle zusam­men wie­der die­se Gän­se­haut spü­ren, wenn „die Hal­le bebt“ und „die Ban­de kracht“. Lasst uns alle gemein­sam bewei­sen, dass das Sel­ber Vor­werk eine Festung ist, die nur sehr schwer vom Geg­ner ein­zu­neh­men ist. Lasst uns als Regi­on zusam­men­ste­hen und der DEL2 zei­gen, dass wir uns nicht unter­krie­gen las­sen und die Mis­si­on Klas­sen­er­halt erho­be­nen Haup­tes und mit brei­ter Brust ange­hen! Wir Fans dür­fen wie­der in die NETZSCH-Are­na, um das Wolfs­ru­del zu unter­stüt­zen. Also wor­auf war­ten? Müt­ze, Schal und Tri­kot anle­gen und auf ins Sel­ber Vorwerk.

Vor­ver­kauf läuft ab sofort

Ab sofort darf die NETZSCH-Are­na (auch ste­hend auf den Steh­plät­zen) wie­der zu 50% mit Zuschau­ern aus­ge­la­stet wer­den. Unse­re VER­ant­wort­li­chen haben sich jedoch dazu ent­schlos­sen, frei­wil­lig die Zuschau­er­ka­pa­zi­tät auf 999 zu beschrän­ken, um den Bier­aus­schank zu ermög­li­chen. Abstand hal­ten wird emp­foh­len, ist aber kei­ne Pflicht. Des­halb dür­fen nun auch alle Inha­ber von Sitz­platz-Sai­son­kar­ten wie­der ihre ange­stamm­ten Plät­ze nut­zen. Selbst­ver­ständ­lich sind alle Sai­son- und VIP-Kar­ten wei­ter gül­tig (die kosten­frei­en Spra­de-Zugän­ge ent­fal­len ab sofort). Zudem gehen 680 Sitz- und Steh­platz­kar­ten in den frei­en Ver­kauf. Für Gäste­fans gibt es ein spe­zi­el­les Kar­ten­kon­tin­gent, wel­ches über den jewei­li­gen Gast-Club zur Ver­fü­gung gestellt wird. Tages­kar­ten für das kom­men­de Spiel am Sonn­tag (13.02.) um 17:00 Uhr gegen die Heil­bron­ner Fal­ken sind ab sofort online unter https://​ver​selb​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts sowie bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk erhält­lich. Zudem wird auch die Abend­kas­se – sofern noch Tickets ver­füg­bar sind – öffnen.

Zugangs- und Hygieneregeln

Es gilt die 2G-plus-Regel. Dies bedeu­tet, Zugang zur NETZSCH-Are­na erhal­ten alle, die entweder

• einen 2G-Nach­weis und Boo­ster-Imp­fung oder 2G-Nach­weis und Nach­weis über nega­ti­ven Test

(Schnell­test max. 24 Stun­den alt, PCR-Test max. 48 Stun­den alt) vor­wei­sen kön­nen (Schnell­tests

kön­nen NICHT vor Ort durch­ge­führt wer­den) oder

• nach voll­stän­di­ger Imp­fung infi­ziert wur­den und nach­weis­lich wie­der gene­sen sind (Ersatz für

Booster-Impfung).

• Auch für Schü­ler ab dem 12. Lebens­jahr gilt 2G-plus. Als Test­nach­weis reicht aber ein

Schülerausweis.

• Kin­dern unter 6 Jah­ren kön­nen wir kei­nen frei­en Ein­tritt mehr gewäh­ren. Auch für die­se muss eine

per­so­na­li­sier­te Ein­tritts­kar­te gelöst wer­den, sie benö­ti­gen jedoch kei­nen Impf- oder Testnachweis.

• Kin­der ab 6 bis ein­schließ­lich 11 Jah­ren müs­sen neben der per­so­na­li­sier­ten Ein­tritts­kar­te lediglich

einen Schü­ler­aus­weis als Test­nach­weis vor­le­gen. Eine Imp­fung ist nicht erforderlich.

• Es gilt FFP2-Mas­ken­pflicht auch am Platz. Die­se darf nur zum Ver­zehr von Spei­sen und Getränken

abge­nom­men werden.

Es wer­den Spei­sen der Metz­ge­rei Sand­ner, Geträn­ke von Kondrau­er und Bier­spe­zia­li­tä­ten von Lang Bräu verkauft.

Bei der Ein­lass­kon­trol­le sind fol­gen­de Doku­men­te vorzuzeigen:

• Per­so­na­li­sier­te Eintrittskarte

• 2G-plus-Nach­weis (Impf- oder Gene­se­nen­nach­weis sowie Zer­ti­fi­kat über aktu­el­len nega­ti­ven Test,

falls noch kei­ne Boo­ster­imp­fung erfolgt ist)

• Amt­li­ches Aus­weis­do­ku­ment (Per­so­nal­aus­weis, Füh­rer­schein etc.)