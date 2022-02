Mit­tel­fran­ken (ots) – Das Poli­zei­prä­si­di­um Mit­tel­fran­ken setz­te sei­ne Kon­troll­maß­nah­men zur Ein­hal­tung der Infek­ti­ons­schutz­be­stim­mun­gen auch in der zurück­lie­gen­den Woche (31.01.–07.02.2022) fort. Die Ergeb­nis­se der jüng­sten Kon­trol­len sind aus poli­zei­li­cher Sicht erfreu­lich – die Zahl der fest­ge­stell­ten Ver­stö­ße beweg­te sich im hie­si­gen Regie­rungs­be­zirk auf einem sehr nied­ri­gen Niveau.

Seit Mit­te Novem­ber 2021 steht die Unter­stüt­zung der ört­li­chen Behör­den und Ver­kehrs­be­trie­be bei der Über­wa­chung der infek­ti­ons­schutz­recht­li­chen Vor­schrif­ten für das Poli­zei­prä­si­di­um Mit­tel­fran­ken auf der Tages­ord­nung. In die­sem Zeit­raum führ­ten Ein­satz­kräf­te der Poli­zei im Bezirk Mit­tel­fran­ken über 19.000 Kon­trol­len durch. Der Schwer­punkt der poli­zei­li­chen Über­wa­chung lag dabei auf den Berei­chen des öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs (ÖPNV) und der Gastro­no­mie. Dem­nach ent­fie­len auf den ÖPNV bis­lang 8851 Kon­trol­len. In gastro­no­mi­schen Betrie­ben fan­den im glei­chen Zeit­raum 6690 Über­prü­fun­gen statt.

Die flä­chen­deckend durch­ge­führ­ten Kon­trol­len gehen für die Poli­zei regel­mä­ßig mit einem hohen koor­di­na­ti­ven, zeit­li­chen und nicht zuletzt per­so­nel­len Auf­wand ein­her. In die­sem Zusam­men­hang greift die mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei regel­mä­ßig auf Unter­stüt­zung durch Ein­hei­ten der Baye­ri­schen Bereit­schafts­po­li­zei zurück.

In den letz­ten sie­ben Tagen schla­gen für die Poli­zei in Mit­tel­fran­ken wie­der­um 970 infek­ti­ons­schutz­recht­li­che Kon­trol­len zu Buche. Das Poli­zei­prä­si­di­um Mit­tel­fran­ken wer­tet es als grund­sätz­lich posi­ti­ves Zei­chen, dass die Ver­fol­gung von Ver­stö­ßen gegen die Infek­ti­ons­schutz­be­stim­mun­gen in der letz­ten Woche nur in Ein­zel­fäl­len erfor­der­lich wur­de. Im Wochen­ver­lauf stan­den den 357 Über­prü­fun­gen in der Gastro­no­mie ledig­lich acht Ver­stö­ße gegen die 2G-Regel sowie ein Ver­stoß gegen die Mas­ken­pflicht gegen­über. Im Bereich des öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs (ÖPNV) muss­ten bei 226 Kon­trol­len sogar nur vier Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet wer­den. Drei Fahr­gä­ste tru­gen wäh­rend der Fahrt kei­ne Mas­ke, eine wei­te­re Per­son war ohne 3G-Nach­weis unterwegs.

Für die mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei zeigt die Kon­troll­bi­lanz der letz­ten Woche, dass sich der über­wie­gen­de Teil der Bevöl­ke­rung an die dem Infek­ti­ons­schutz die­nen­den Bestim­mun­gen hält. Unab­hän­gig von die­ser posi­ti­ven Bilanz besteht auf­grund der hohen Inzi­den­zen in Mit­tel­fran­ken aus poli­zei­li­cher Sicht jedoch auch wei­ter­hin die Not­wen­dig­keit zur Ein­hal­tung der ein­schlä­gi­gen Vor­schrif­ten. Aus die­sem Grund wird die mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei an der bis­he­ri­gen Kon­troll­tä­tig­keit fest­hal­ten. In enger Abstim­mung mit den zustän­di­gen Behör­den und Ver­kehrs­be­trie­ben soll die Zahl der infek­ti­ons­schutz­recht­li­chen Kon­trol­len hoch blei­ben. In Mit­tel­fran­ken muss somit wei­ter­hin mit einer flä­chen­decken­den Über­wa­chung der Infek­ti­ons­schutz­be­stim­mun­gen gerech­net werden.