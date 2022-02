Gabi Schmidt, Land­tags­ab­ge­ord­ne­te aus Uehl­feld, wird am heu­ti­gen Sonn­tag Mit­glied der Bun­des­ver­samm­lung sein und gemein­sam mit wei­te­ren knapp 1.500 Män­nern und Frau­en den näch­sten Bun­des­prä­si­den­ten oder die näch­ste Bun­des­prä­si­den­tin wäh­len. Die Bun­des­ver­samm­lung setzt sich zusam­men aus den 736 Mit­glie­dern des Bun­des­ta­ges und 736 Dele­gier­ten, die von den Lan­des­par­la­men­ten bestimmt wer­den. Land­tags­ab­ge­ord­ne­te aus ganz Deutsch­land sind da genau­so dabei wie Per­sön­lich­kei­ten wie der Viro­lo­ge Chri­sti­an Dro­sten, Fuß­ball-Bun­des­trai­ner Hans-Die­ter Flick oder der Astro­naut Alex­an­der Gerst.

„Ich freue mich sehr über die Ehre, am Sonn­tag in Ber­lin dabei sein zu dür­fen“, sagt Schmidt. „Wir Frei­en Wäh­ler haben mit Dr. Ste­fa­nie Gebau­er bei der Wahl auch eine her­vor­ra­gen­de Kan­di­da­tin“, so die Abge­ord­ne­te wei­ter. Die Bran­den­bur­ge­rin sei mit 41 Jah­ren die jüng­ste Kan­di­da­tin, die jemals für das Amt vor­ge­schla­gen wur­de, und auch die ein­zi­ge weib­li­che Bewer­be­rin in der 17. Bundesversammlung.

„Ste­fa­nie Gebau­er steht für mehr Bür­ger­dia­log, das Ehren­amt, für die För­de­rung von Frau­en und für die Unter­stüt­zung von Kin­dern. Es wird Zeit, dass eine Frau an die Spit­ze unse­res Staa­tes kommt – denn wir brau­chen an der Staats­spit­ze mehr Empa­thie und eine Amts­füh­rung, die die Inter­es­sen von Frau­en und Kin­dern mehr in den Blick nimmt“, so Schmidt.

Die Bran­den­bur­ge­rin sei außer­dem ein her­vor­ra­gen­des Bei­spiel für wis­sen­schaft­lich erfolg­rei­che Frau­en. „Das ist inso­fern beson­ders zu beto­nen, da in der Wis­sen­schaft – und gera­de in den Natur­wis­sen­schaf­ten – immer noch vie­le zu wenig Frau­en zu fin­den sind“, so Schmidt. Gebau­er ist pro­mo­vier­te Astro­phy­si­ke­rin und arbei­te­te am Deut­schen Zen­trum für Luft- und Raum­fahrt, bevor sie im ver­gan­ge­nen Jahr als wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­te­rin in den Bran­den­bur­gi­schen Land­tag wech­sel­te. „Wir set­zen mit unse­rem Vor­schlag ein Zei­chen für mehr Frau­en in Spit­zen­po­si­tio­nen“, sagt Schmidt.