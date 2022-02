Uehl­feld – Der baye­ri­sche Finanz­mi­ni­ster hat in Zusam­men­ar­beit mit den Regie­rungs­frak­tio­nen und der Staats­re­gie­rung den Haus­halts­ent­wurf 2022 erstellt und in…

MdL (FW) Gabi Schmidt: 1,325 Mil­lio­nen Euro gehen an Men­schen mit Hör­be­ein­träch­ti­gung

Bam­ber­ger Impf­zen­trum passt Öff­nungs­zei­ten an

Ände­run­gen bei Außen­stel­len in Bam­berg und Hirschaid Das Impf­zen­trum Bam­berg betreibt neben dem Haupt­stand­ort in Hall­stadt auch Außen­stel­len in der…