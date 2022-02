Das Ecken­ta­ler Jugend­bü­ro fei­ert die­ses Jahr Jubi­lä­um: 25-Jahre-Jugendbüro,10-Jahre-Gleis 3 und 50-Jah­re-Markt Ecken­tal! Zum Ein­stieg ins Jubi­lä­ums­jahr fin­det am Sonn­tag, 13. Febru­ar, um 15 Uhr ein Kin­der­thea­ter im Fami­li­en­stütz­punkt Gleis 3 statt. Kro­wis Pup­pen­büh­ne zeigt das Stück „Dra­che Lum­po und das geheim­nis­vol­le Ei“, eine auf­re­gen­de Über­ra­schungs­ei­er­ge­schich­te um Dra­chen und ande­re drol­li­ge Gestal­ten für Kin­der ab drei Jahren.

Wäh­rend Dra­chen­frau Lum­pi­ne auf der 1.000–jährigen Dra­chen­ge­sangs­ver­samm­lung zu tun hat, gibt sie ihr frisch­ge­leg­tes Ei in die Obhut ihres Man­nes Lum­po. Die­ser ist mäch­tig stolz und fällt schließ­lich beim Eier­schlaf­lied erschöpft in einen tie­fen Schlaf. Doch, oh Schreck! Als er auf­wacht, ist das Ei ver­schwun­den. Als Prin­zes­sin Miran­da und ihr Freund Han­sel das Ei ent­decken, kön­nen sie ihren Augen kaum trau­en. Was mit dem geheim­nis­vol­len Fund­stück pas­siert und wie sich Dra­che Lum­po doch noch als guter Hüter des Eies her­aus­stellt, müsst ihr sel­ber sehen.

Das Kin­der­thea­ter beginnt um 15 Uhr und endet um ca. 16 Uhr, Ein­lass ist ab 14.15 Uhr.

Der Ein­tritt kostet 5 Euro pro Per­son, Kar­ten sind über die Online-Reser­vie­rung des Jugend­bü­ros unter www​.ecken​tal​.feri​en​pro​gramm​-online​.de erhält­lich oder kurz­fri­stig per Mail unter jugend@​eckental.​de. Eine tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung ist lei­der nicht möglich.

Gemäß der aktu­el­len BayIfSMV gilt die 2G-Plus Rege­lung, Kin­der unter 14 Jah­ren sind davon aus­ge­nom­men. Für Besu­cher ab sechs Jah­ren gilt Mas­ken­pflicht, auch am Platz. Zur Sicher­heit aller Betei­lig­ten wird nicht die maxi­mal zuläs­si­ge Anzahl an Besu­chern zuge­las­sen, son­dern nur so vie­le, dass zwi­schen den ein­zel­nen Fami­li­en der Min­dest­ab­stand gewahrt bleibt.

Ver­an­stal­tungs­ort: Fami­li­en­stütz­punkt Gleis 3, Neun­kirch­ner­str. 60, 90452 Ecken­tal – Eschenau